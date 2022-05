Mercato: Mbappé entre le PSG et Real, un dénouement imminent?

Les choses s’accélèrent depuis une semaine autour de l’avenir de Kylian Mbappé qui prend la tendance d’un départ vers le Real Madrid même si l’option d’une prolongation au PSG n’est pas écartée.

Rien n’est encore acté. Aucune annonce officielle. Le suspense sur l’avenir de Kylian Mbappé semble pourtant emprunter un virage assez clair ces derniers jours. Et il prend l’accent espagnol avec la visite du joueur à Madrid, lundi lors de son jour de repos. Officiellement pour y passer du bon temps en compagnie d’Achraf Hakimi, notamment. Ce ne serait pas la première fois que Mbappé se rend dans la capitale espagnole cette saison mais jamais il n’avait médiatisé ses visites comme celle de lundi. Pour un joueur habitué à gérer le moindre détail de sa communication, ce n’est pas anodin. C’est même un signal.

Le Real n'était pas au courant du passage de Mbappé, selon As

La publication de photos sur Instagram a fait son effet même du côté du Real, qui n’était pas au courant de la présence de sa cible prioritaire à proximité de Santiago-Bernabeu, selon les journaux locaux. Cette visite intervient quelques jours après la prise de parole de son entourage démentant des informations du Parisien sur une prolongation du joueur au PSG en bonne voie. "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club), a indiqué Fayza Lamari, mère de Mbappé, sur Twitter. Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties."

D’autres propos attribués à la maman du joueur ont été publiés dans Marca quelques instants plus tard. Elle y confiait que "l’option numéro un reste le Real Madrid". Une phrase nuancée auprès de L’Equipe par l’entourage qui avait indiqué que l’échange n'aurait pas été parfaitement retranscrit. Selon l’entourage de l’ancien Monégasque, la mère de Mbappé avaut en fait confié à Marca qu'à date son fils "était plutôt sur un départ". Ce qui corrobore la tendance d’un départ.

C’était aussi le sens de l’intervention de Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et consultant RMC Sport, vendredi dernier dans Rothen s’enflamme sur RMC. "Il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent, a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Il veut ces réponses là et il les attend. Il ne les a pas. Sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir et ça n'a pas évolué. J'espère que les dirigeants parisiens en ont conscience. Ce qui est sûr, il faut que les supporters le sachent, c'est qu'il est très attaché au PSG."

Une prise de parole aux Trophées UNFP dimanche?

L’ancienne patte gauche parisienne a aussi révélé la programmation d’un rendez-vous entre les proches de Mbappé et les dirigeants du Real Madrid cette semaine. Rien n’a filtré sur la date exacte de cette rencontre. Le club espagnol prône la patience sur ce dossier "bouclé des deux côtés", selon As. Le journal a même établi une ébauche de calendrier sur la signature du joueur en Espagne. Celle-ci n’interviendra pas avant le mois de juillet (Mbappé est sous contrat jusqu'au 30 juin prochain) alors que sa présentation pourrait intervenir après le stage aux Etats-Unis aux alentours du 23 juillet. Selon Marca, Mbappé aurait récemment rappelé au Real son intention de rejoindre le club.

En attendant, Kylian Mbappé a encore deux matchs à disputer avec le PSG en Ligue 1 et un nouveau trophée de meilleur joueur de Ligue 1 à aller chercher, dimanche lors des Trophées UNFP. L’attaquant a d’ailleurs fait le forcing pour y participer alors que le PSG a prévu un mini-stage au Qatar à la même date. Faut-il s’attendre à une communication de sa part sur son avenir ce soir-là? En 2019, il avait profité de cette occasion pour réclamer plus de responsabilités au club, en ouvrant déjà la porte à un départ du PSG. Trois ans plus départ, celui-ci semble se profiler mais rien n’est encore acté.