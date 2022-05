PSG: aussi présent à Madrid, Navas a parlé de l'avenir de Mbappé

De passage à Madrid ce lundi, comme Kylian Mbappé et certains de ses coéquipiers, Keylor Navas a répondu sur l’avenir de l’attaquant français.

Les Parisiens ont investi la capitale espagnole. Alors qu’ils bénéficient de deux jours de repos en ce début de semaine après le match nul contre Troyes au Parc des Princes dimanche (2-2, 36e journée de Ligue 1), plusieurs champions de France étaient de passage à Madrid ce lundi. En plus de Kylian Mbappé, dont la présence de l’autre côté des Pyrénées avec Achraf Hakimi et d’autres coéquipiers a fait grand bruit, Keylor Navas avait également fait le déplacement dans la ville où il a évolué entre 2014 et 2019.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Impossible de savoir si gardien costaricain a passé la journée avec le buteur français. Mais toujours est-il que, de passage sur les ondes d’El Larguero, Navas a répondu à une question sur l’avenir du crack de Bondy, en fin de contrat dans moins de deux mois et qui n’a toujours pas donné d’information officielle concernant la suite de sa carrière.

"Est-ce que je lui ai parlé ? Ce sont des histoires personnelles"

"J'aimerais vous dire quelque chose sur Kylian, mais je n'en ai aucune idée. J'espère qu'il restera avec nous. Est-ce que je lui ai parlé ? Ce sont des histoires personnelles", a tranché l’ancien joueur du Real sur la radio espagnole.

À quelques semaines de la fin du bail de Mbappé dans la capitale, aucune hypothèse ne peut être écartée. Si l’option d’un départ au Real a, semble-t-il, longtemps tenu la corde, le voir prolonger à Paris reste possible. "Il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent, a révélé Jérôme Rothen sur RMC vendredi. Mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Il veut ces réponses là et il les attend. Il ne les a pas. Sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir et ça n'a pas évolué."