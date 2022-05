PSG: la réponse sèche d'Al-Khelaïfi à la presse espagnole sur une question sur Mbappé

Alors que la présence de Kylian Mbappé à Madrid a agité la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi, également présent dans la capitale espagnole, a snobé une question d'un journaliste sur l'avenir du champion du monde.

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'alimenter le suspense, à quelques semaines de la fin de son contrat avec Paris. Présent à Madrid lundi, le champion du monde a causé une grande agitation dans la presse espagnole, toujours convaincue qu'il rejoindra le Real cet été. Hasard du calendrier, Nasser Al-Khelaïfi était aussi dans la capitale espagnole, pour assister à une réunion de l'ECA au Wanda Metropolitano. La tentation était trop grande pour un journaliste, qui a demandé au président du PSG si le champion du monde allait rester à Madrid. Si ce premier a posé la question en anglais, Al-Khelaïfi a simplement répondu: "Je ne parle pas espagnol".

Plus tôt dans la journée, le président du PSG avait lancé un "Quelle question" à un journaliste espagnol lui demandant si Mbappé allait rester à Paris.

Le calendrier du Real déjà établi selon la presse espagnole

Ce mardi, As détaille une ébauche de calendrier pour le transfert de Mbappé à Madrid. La signature (potentielle) n’interviendra pas avant le mois de juillet pour une première raison évidente: le joueur est sous contrat jusqu’au 30 juin avec le PSG et le club ne le libérera pas plus tôt (en cas de départ). L’international français aura plusieurs échéances avant cela entre la fin de saison avec Paris et les quatre matchs de la nouvelle édition de la Ligue des Nations avec l’équipe de France en juin (face au Danemark le 3, en Croatie le 6, en Autriche le 10, puis face à la Croatie le 13).

Au Real Madrid, le mois de juin sera consacré à la négociation pour prolonger certains contrats ou préparer les départs de certains joueurs comme Isco, Gareth Bale ou Marcelo. Mbappé, lui, profitera de quelques semaines de vacances après le rassemblement avec les Bleus. Selon l’échéancier du journal espagnol, sa présentation n’aura pas lieu avant la tournée du club aux États-Unis qui s’achèvera le 23 juillet. Rendez-vous auquel le champion du monde 2018 pourrait participer s'il signe dans la capitale espagnole.