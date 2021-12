PSG: où en est la situation de Mbappé, libre en juin et qui peut négocier avec d'autres clubs

Kylian Mbappé verra son contrat avec le PSG expirer en juin prochain. A partir du 1er janvier 2022, l’attaquant de 23 ans pourra négocier et même trouver un accord avec le club de son choix, y compris avec Paris, qui cherche encore à le prolonger. Voici les derniers éléments de RMC Sport sur le feuilleton qui tient la planète foot en haleine.

Tic-Tac, tic-tac… Du côté de l’Espagne on se frotte déjà les mains à l’idée de voir Kylian Mbappé débarquer gratuitement au Real Madrid pendant l’intersaison. Mais rien n’est fait. La seule chose certaine, c’est qu’à partir du 1er janvier 2022 (donc ce samedi), l’attaquant du PSG peut discuter ouvertement avec ses prétendants et est libre de s’engager avec le club de son choix.

Voilà la situation dans laquelle se trouve Kylian Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain avec le club parisien. L’attaquant tricolore peut signer ailleurs dès ce samedi, s’il décide de ne pas prolonger l’aventure à Paris.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Rien de fait avec le Real

Une destination revient toujours: le Real Madrid. Le club dirigé par Florentino Perez peut commencer à négocier après avoir déjà tenté de boucler l’arrivée du champion du monde 2018 via un transfert lors du mercato estival. Soucieux de lancer un nouveau cycle, le club madrilène tentera à coup sûr sa chance pour arracher Kylian Mbappé à la Ligue 1.

Mais toutes les portes ne sont pas ouvertes pour l’actuel leader de la Liga. Avant de lancer la procédure il devra d’abord en informer Paris. Comme le veut l'article 18.3 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA.

"Un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en informer le club actuel du joueur par écrit avant d’entamer toute négociation avec le joueur, prévoit ainsi le texte de la FIFA. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois."

Pas l'idéal alors que les deux clubs se rencontrent les 15 février et 9 mars prochain lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir la double confrontation PSG-Real Madrid

Le PSG veut toujours prolonger Mbappé

Dans ce dossier, le discours du PSG a toujours été limpide: il souhaite prolonger sa star. Il y croit encore et lui a même proposé de devenir le plus gros salaire de l’effectif. Des discussions en ce sens existent depuis octobre dernier et ne sont pas rompues. Mais Kylian Mbappé prend son temps. Le récent lauréat des Globe Soccer Awards a toujours affirmé qu’il ne regarderait pas le financier en priorité dans son choix.

Comme l’été dernier, il va plutôt écouter ses sensations. S’il sent que son parcours à Paris et plus globalement en France est terminée, Kylian Mbappé ne prolongera pas et rejoindra le Real Madrid. Aucune décision ne devrait pas être communiquée dans les prochaines semaines.

Comme indiqué cette semaine dans un entretien à CNN, le crack de Bondy reste entièrement dévoué à son équipe avec laquelle il a l’ambition de remporter la Ligue des champions cette saison. Après avoir atteint ou non ses objectifs avec Paris, il sera alors temps de prendre position sur son avenir.