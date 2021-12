Mercato: qui sont les joueurs libres en 2022 ?

Alors que le mercato ouvre ses portes le 1er janvier, les joueurs en fin de contrat en juin 2022 peuvent s'engager où ils le souhaitent dès cet hiver. Tour d'horizon sur ceux qui pourraient s'engager gratuitement dans un autre club.

Dans quelques jours, le destin de nombreux footballeurs va basculer. Alors que le mercato hivernal débute dès le 1er janvier, les joueurs en fin de contrat en juin prochain sont libres de s'engager gratuitement avec le club de leur choix dès janvier. Et cette année, la liste est longue et prestigieuse. Le premier intéressé est évidemment Kylian Mbappé. Cible numéro un du Real Madrid, qui veut l'attirer dans ses rangs sans débourser le moindre sou, l'attaquant du PSG a récemment expliqué qu'il prendrait une décision concernant son avenir après le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real. De son côté, Paris n'abdique pas et tente le tout pour le tout pour prolonger son numéro 7, au club depuis 2017.

Le Real compte frapper fort sur ce mercato, en flairant les bons coups des joueurs libres, un an après avoir récupéré David Alaba. En défense, le club de Florentino Perez suit de près le cas Antonio Rüdiger. En concurrence avec le Bayern Munich sur le dossier, les Merengues veulent profiter de l'occasion pour se renforcer dans l'axe après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Pogba et Lloris dans l'attente

Dans l'autre sens, le Real Madrid pourrait également voir partir gratuitement Marcelo, Gareth Bale et Isco, plus vraiment désirés en Espagne. Luka Modric pourrait également aller voir ailleurs même si une prolongation de contrat semble bouclée, selon Marca. Du côté des Français, Paul Pogba est toujours dans l'attente. Actuellement en phase de reprise près de deux mois après une blessure à la cuisse, le champion du monde aurait reçu une offre de prolongation de la part des Red Devils, alors que son entraîneur Ralf Rangnick ne ferait rien pour le retenir. Evidemment, le joueur de 28 ans est sur les tablettes du Real Madrid.

Après dix ans à Tottenham, où jouera Hugo Lloris la saison prochaine ? Celui qui fête ses 35 ans ce 26 décembre, toujours aussi performant en 2021-2022, doit rester selon Antonio Conte, qui veut continuer à en faire un joueur central. Selon L'Equipe, Tottenham n'est pas entré dans la phase concrète des négociations.

Ousmane Dembélé devrait bien poursuivre en Catalogne. Miné par les blessures depuis son arrivée au Barça, celui qui vient de se marier aurait trouvé un accord avec son club pour un prolongation de cinq ans, rapporte Sport. En contrepartie, il aurait accepté de baisser son salaire.

Quid des joueurs de Ligue 1 ?

Les joueurs en fin de contrat ne manquent pas non plus en Ligue 1. Alors qu'il avait prolongé son bail d'un an la saison dernière avec le PSG, Angel Di Maria est de nouveau en fin de contrat en juin prochain. Très heureux à Paris, l'Argentin veut rester et les deux parties sont en négociation. Jason Denayer, Djibril Sidibé et Boubacar Kamara voient également leur bail prendre fin dans sept mois. En Europe, d'autres stars du ballon rond sont libres de signer un pré-contrat avec le club de leur choix dès janvier: Paulo Dybala, Niklas Süle, Thiago Silva, Andreas Christensen, César Azpilicueta, Jesse Lingard, Juan Cuadrado ou encore Alexandre Lacazette. La liste est longue, et il devrait y avoir de nombreux mouvements. Et ce, dès cet hiver.