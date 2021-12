Chelsea: "Ce n'est pas utile", Tuchel mécontent des déclarations de Lukaku sur sa situation

Présent en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a commenté les dernières déclarations de Romelu Lukaku, qui a confié ses doutes sur sa situation actuelle à Chelsea. Le technicien allemand se dit "surpris" par cette sortie publique alors qu'il sent le joueur concerné à l'entraînement et loin d'être malheureux.

Titularisé face à Brighton ce mercredi, Romelu Lukaku a répondu présent sur le terrain, signant le seul but des Blues (1-1) lors de cette 20e journée de Premier League. Car, entre les blessures et un test positif au coronavirus, mais aussi les choix de son coach Thomas Tuchel, l'attaquant belge n'avait plus commencé une partie de championnat depuis le 16 octobre.

Le séjour sur le banc n'a pas été forcément au goût de "Big Rom", qui s'est épanché dans la presse ce jeudi. "Physiquement, je vais bien, même mieux qu'avant, a-t-il confié à Sky Sports. Après deux ans en Italie, pendant lesquels j'ai beaucoup travaillé à l'Inter avec des entraîneurs et un nutritionniste, physiquement je vais bien. Mais je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea. Tuchel a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras."

"Je ne le sens pas malheureux, je ressens exactement le contraire"

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception ce dimanche (17h30) de Liverpool en Premier League, Thomas Tuchel a alors été interrogé sur la situation de Romelu Lukaku. "Nous n'aimons pas ça, bien sûr, car cela apporte du bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile. Nous ne voulons pas en faire plus que ce qui est fait actuellement. C'est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de raccourcir des lignes, de faire les gros titres puis de réaliser plus tard que ce n'est pas si mal ni ce qu'il voulait dire, a rétorqué Tuchel, pointant du doigt aussi le rôle des médias. Nous avons besoin d'un environnement calme et concentré donc cela n'aide pas. Je ne le sens pas malheureux, je ressens exactement le contraire. Si vous me l'aviez demandé hier matin, j'aurais répondu qu'il n'était pas malheureux. C'est pourquoi c'est une surprise mais je ne suis pas la bonne personne pour cette question."

Dans le même entretien, Romelu Lukaku en a profité aussi pour clamer son amour pour l'Inter Milan, club qu'il a quitté l'été dernier après un titre en Serie A. "Nous devons prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe car cela ne reflète pas son travail quotidien, son attitude ni son comportement à l'entraînement", a répondu Tuchel à propos de Lukaku.

S'il se dit "surpris" par les déclarations de son attaquant, Thomas Tuchel ne semble pas forcément avoir apprécié cette sortie publique, préférant régler ce problème en privé. "Lorsque vous êtes un grand joueur comme Romelu, avec son expérience, vous devez savoir quelle valeur a votre parole lorsque vous vous exprimez, a indiqué Tuchel. Nous devons faire avec tout ce bruit. Tout est forcément plus facile quand on gagne."

Perturbée par plusieurs cas de coronavirus et des blessures, l'équipe de Thomas Tuchel a connu un coup d'arrêt en championnat ces derniers temps. Sur les quatre dernières rencontres, les Blues ont concédé trois nuls pour une victoire. Deuxième au classement, Chelsea a l'occasion de conforter son statut dimanche en battant Liverpool.