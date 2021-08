Mercato: Mbappé serein qu'importe la réponse du PSG au Real Madrid

Toujours pas décidé à prolonger, en dépit de nouvelles propositions de l'état-major parisien, Kylian Mbappé ne craint pas l'idée de disputer une dernière saison avec le PSG si le Real Madrid ne parvient pas à concrétiser le transfert cet été.

Malgré les dernières propositions salariales du Paris Saint-Germain pour une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain, Kylian Mbappé se refuse toujours à les accepter et n'en fait pas une question d'argent. Selon les informations de RMC Sport, le champion du monde français est le seul décideur. Aucun agent ne discute avec lui. Même son avocate, Me Delphine Verhyeden, ne gère que son image. Rien de plus.

Dans le clan Mbappé, on se montre plutôt serein sur les deux options qui se présentent pour la saison à venir.

► Soit le PSG accepte une offre du Real Madrid. Kylian Mbappé négociera alors avec le club espagnol pour partir cet été. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'accord Real-Mbappé, mais cela pourrait se régler très vite.

► Soit le PSG reste inflexible face aux offres du Real Madrid. Kylian Mbappé s'inscrira alors avec le club parisien pour sa dernière année de contrat, en étant ravi de jouer notamment avec Lionel Messi.

Vers une nouvelle offre du Real

À moins d'une semaine de la fin du mercato, prévue dans la soirée de mardi 31 août (23h59), le Paris Saint-Germain devrait recevoir une nouvelle offre du Real Madrid. Après avoir refusé la première approche de 160 millions d'euros dévoilée mardi soir, l'état-major parisien va sans doute recevoir une proposition avec un montant revalorisé, comme l'a révélé mercredi soir RMC Sport.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a en tout cas fait savoir qu'il n'était pas question d'accepter un départ à moins de 180 millions d'euros, la somme engagée en juin 2017 pour arracher le crack de Bondy à Monaco. "On ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco", a ainsi déclaré le dirigeant brésilien, précisant toutefois qu'un départ, s'il devait avoir lieu, devait se faire aux "conditions" du club de la capitale.