PSG: Pochettino s'exprime sur les potentielles arrivées de Messi et Ramos

Mauricio Pochettino s'est brièvement exprimé ce jeudi sur de potentielles arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos. Invité de l'émission de la Cadena Ser, l'entraîneur du PSG a fait preuve de diplomatie.

Le PSG est encore tout à la fête après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré la défaite contre le Bayern (0-1) ce mardi lors du match retour des quarts. Mais avec le sprint final final en Ligue 1 et le dernier carré européen, Mauricio Pochettino va rapiremdent devoir tourner la page pour préparer la suite. Viendra aussi le temps du mercato estival où les plus grands noms sont régulièrement annoncés à Paris par la presse. En particulier Lionel Messi, dont le contrat avec Barcelone se termine en juin prochain.

"Nous nous sommes dit bonjour et nous avaons parlé à l'intérieur avec Jordi Alba, Neymar et Rafinha, a sobrement commenté l'entraîneur du club francilien lors de son passage ce jeudi dans l'émission El Larguero sur la Cadena Ser. Nous avons eu une bonne discussion."

Et d'assurer, sans plus d'indices sur le futur du sextuple lauréat du Ballon d'or: "Je suis sûr qu’on saura bientôt ce qui se passe avec Messi."

Pochettino refuse de commenter la rumeur Ramos

A en croire le technicien argentin, ses contacts avec Lionel Messi se sont donc limités à cet échange intervenu lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Barça (1-1). Egalement invité à commenter la rumeur d'un recrutement de Sergio Ramos, lui aussi libre à la fin de saison, Mauricio Pochettino s'est montré toujours autant impassible.

"Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans mon équipe, a d'emblée rappelé le coach francilien au sujet du défenseur du Real Madrid. Il y a beaucoup de rumeurs et le PSG travaille chaque année pour améliorer l'équipe. Il ne reste que peu de temps avant que tout commence à bouger."

A l'image de son président Nasser al-Khelaïfi et de son directeur sportif Leonardo, Mauricio Pochettino refuse de trop en dire concernant le mercato estival du PSG. Mais, comme ses deux dirigeants, l'entraîneur du PSG confirme que les choses vont bientôt s'accélerer.

A deux moins de deux mois de la fin saison, le club parisien doit également s'attacher à gérer les deux dossier chauds en interne: les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. Cette fois, Mauricio Pochettino s'est montré plus ferme et a rappelé que Paris mettait "tout en oeuvre pour garder Neymar et Mbappé."