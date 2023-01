Coupe du monde: Messi qui l'engueule, mal de dos, overdose d'alcool... Agüero livre ses coulisses du sacre de l'Argentine

Sur sa chaîne Twitch, l'ancien buteur de Manchester City et du Barça, Sergio Agüero, est revenu sur les célébrations du titre de l'Argentine après sa victoire en finale de la Coupe du monde contre la France. Et le "Kun" a fini dans un sale état...

On en sait désormais un peu plus sur les festivités des Argentins après leur victoire en finale de la Coupe du monde face aux Bleus (3-3, 4 tirs au but à 2), le 18 décembre dernier au stade de Lusail. Ou en tout cas on en sait davantage sur les célébrations vécues de l'intérieur par l'ancien buteur de Manchester City, Sergio Agüero, retiré des terrains depuis un an après la découverte de problèmes cardiaques.

"Tu es champion du monde mais j'ai mal au dos!" : quand Agüero soulève Messi

Dans un live sur sa chaîne Twitch, le "Kun" est en effet revenu sur la fête des joueurs de l'Albiceleste après le sacre mondial, sur et en dehors du terrain. Il révèle notamment avoir eu "très mal au dos" après avoir porté en triomphe le capitaine de la sélection et son meilleur ami, Lionel Messi.

"J'ai soulevé le meilleur du monde et, bien sûr, j'avais très mal au dos. Quand je l'ai soulevé, je me suis dit : 'merde, ça pèse!' (...) À un moment donné, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais même plus me retourner, sinon je finissais à l'hôpital. Il s'en est rendu compte parce que je l'ai regardé, on a échangé des regards. Je lui ai dit : 'tu es champion du monde mais j'ai mal au dos!' Et là il est descendu, il était à genoux après."

"Leo s'est mis en colère et m'a dit: 'arrête de boire'"

Agüero explique aussi avoir terminé dans un sale état, la faute à une overdose d'alcool qui lui a valu les remontrances du septuple Ballon d'or. "J'ai beaucoup bu, mais je ne mangeais pas, c'est pour ça qu'il m'a frappé. Nous étions champions du monde ! (...) À un moment donné, Leo s'est mis en colère et m'a dit "arrête". Comment je pouvais arrêter ? Nous étions champions du monde. J'étais si heureux, je pense que mon cœur était dans un état parfait. Et parce que j'étais content, j'ai bu le double d'alcool".

Aguero et les Argentins qui arrivent en zone mixte après le sacre en Coupe du monde 2022 © RMC Sport

Alors que les joueurs de l'Albiceleste lui avaient proposé de l'accompagner en Argentine pour célébrer le titre, le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City a dû refuser pour une bonne raison... "Ils m'ont dit de me dépêcher de venir avec eux, que l'avion partait . J'étais prêt à partir avec les gars et puis je me suis souvenu que j'avais mon fils dans l'appartement, que je ne pouvais pas le laisser là. J'ai appelé Benjamin (son fils de 13 ans) et je lui ai dit que je le récupérais. J'étais tellement amoché que j'ai tout oublié!"

Véritable 27e homme de la sélection tout au long du Mondial, Sergio Agüero a au moins pu fêter comme il se doit cette troisième étoile pour l'Argentine.