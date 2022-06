PSG: Messi espéré dans son ancien club jeudi, vent de folie en Argentine

Lionel Messi a posé avec le maillot de son ancien club des Newell’s Old Boys cette semaine et se retrouve au cœur d’une campagne lancée pour les fans pour qu’il assiste au match de l’équipe, jeudi au stade.

Après un titre honorifique (finalissima face à l’Italie) et un quintuplé contre l’Estonie, Lionel Messi (34 ans) est rentré en Argentine pour s’offrir quelques jours de vacances. Mais le football l’a vit rattrapé. De passage dans sa ville natale de Rosario, l’attaquant du PSG a reçu en quelques heures le nouveau maillot des Newell’s Old Boys, où il a effectué ses premiers pas chez les jeunes avant son départ au FC Barcelone. Tous les joueurs de l’effectif ont signé le précieux sésame qui a enflammé les supporters locaux.

Le club aurait lancé l’invitation

Ces derniers ont ainsi lancé un appel aux dirigeants pour inviter Lionel Messi à assister au choc face à San Lorenzo, jeudi au stade Marcelo-Bielsa en Superliga. Le message aurait été entendu et la direction aurait envoyé une invitation formelle au septuple Ballon d’or. La réponse de ce dernier est encore attendue mais sa présence nécessitera un dispositif de sécurité hors du commun au regard de l'emballement et de la folie suscités par sa potentielle présence.

Le joueur n’a jamais caché son attachement pour le club, ses enfants portant souvent un maillot de l’équipe sur les photos postées sur les réseaux sociaux. Messi avait aussi enfilé une tunique des Newell’s portée par Diego Maradona au moment du décès de la légende du football argentine. Interrogé en 2020 sur la possibilité de terminer sa carrière en Argentine, Messi avait botté en touche.

"Mon rêve d'enfant était de jouer dans l’équipe première de Newell's (ce qu'il n'a jamais fait, ndllr), parce que c'est là que je jouais, je suis fan, j'allais sur le terrain pour regarder les matchs et je voulais être là, avait-il déclaré. Je ne sais pas ce qui pourrait passer. C'est quelque chose à laquelle je pense mais je ne sais pas si ça va vraiment arriver ou pas."

Messi a encore un an de contrat avec le PSG, plus une année en option. De nombreuses rumeurs évoquent un possible départ aux Etats-Unis après son aventure parisienne. En attendant, il sera peut-être fêté en héros par les supporters de sa ville natale, jeudi.