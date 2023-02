PSG: brillant contre l'OM, Messi a atteint la barre des 700 buts en club

Double passeur décisif et buteur à Marseille dimanche avec le PSG (3-0), Lionel Messi a atteint la barre symbolique des 700 buts inscrits en club, rejoignant ainsi un certain Cristiano Ronaldo, qui l'aperçoit désormais dans son rétroviseur.

Kylian Mbappé chasse le record d’Edinson Cavani depuis le début de la saison. Un objectif qu’il est en passe de réaliser. L’attaquant parisien a rejoint son ancien coéquipier au nombre de buts marqués sous le maillot du club de la capitale (200) dimanche soir, à Marseille, à l’issue d’une performance remarquable, auréolée d’un doublé et d’une passe décisive, contre l'OM (3-0).

Et il y a fort à parier qu’il aura pris ses distances avec l’Uruguayen d’ici à la fin de la saison. Si son aventure à Paris ne sera sans doute pas éternelle, Mbappé entend s’installer durablement comme le joueur le plus important de son époque, un titre que seul le Norvégien Erling Haaland - pour l’instant en tout cas - paraît en mesure de lui contester dans la décennie qui vient.

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi n'a, de son côté, plus grand-chose à prouver. Le septuple Ballon d’or argentin a tout gagné dans sa carrière, même ce fameux titre mondial qui manquait à son palmarès pour être l’égal d’un Maradona. Plus grand monde ne peut désormais lui contester sa place parmi les plus grands de l’histoire de son sport, toutes générations confondues. Et pourtant, le génie argentin continue d’étonner. Auteur d’une prestation insipide face à Lille (4-3) le week-end dernier, Messi a rendu une copie nettement plus convaincante au Vélodrome hier soir. Sa connexion avec Kylian Mbappé a été un régal pour les yeux, avec deux offrandes pour le prodige de Bondy qui le lui a bien rendu avec une sublime passe décisive.

Messi n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire le 700e but de son incroyable carrière en club, son 28e pour le PSG, sachant qu’il en a inscrit 672 pour le FC Barcelone. Loin devant tous les autres joueurs en activité dans les cinq grands championnats, mais légèrement derrière son éternel rival Cristiano Ronaldo, qu’il pourrait toutefois rattraper assez vite s’il maintient la cadence. Car le Portugais a eu besoin de 943 matches pour atteindre ce record en octobre, tandis que Messi n’aura eu besoin "que" de 840 rencontres pour en faire de même. En lice pour le trophée Fifa The Best du meilleur joueur ce lundi soir, aux côtés de Karim Benzema et Kylian Mbappé, Lionel Messi pourrait commencer la semaine comme il a terminé la précédente: en fanfare.