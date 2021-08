Mercato: Messi ne devrait pas arriver ce lundi à Paris

Selon nos informations, Lionel Messi ne devrait pas rejoindre la capitale ce lundi. Les discussions se poursuivent toujours avec le PSG concernant son futur contrat. Reste à savoir quand l'attaquant argentin s'envolera pour Paris.

L’attente est à la hauteur de sa notoriété. Espéré par tout Paris depuis dimanche, Lionel Messi est toujours à Barcelone ce lundi, à son domicile, et il ne devrait pas rallier la capitale ce lundi. Selon nos informations, des discussions sont toujours en cours au sujet de son futur contrat avec le Paris Saint-Germain.

Il était déjà espéré ce dimanche

Aperçu à son domicile en Catalogne, en milieu de l’après-midi, Lionel Messi a été filmé par l'AFP dans sa propriété. Les dizaines de supporters qui l’ont attendu au Bourget et autour du Parc des Princes ces dernières heures devront patienter encore un peu. Comme nous vous l'expliquions dimanche soir, Messi s'envolera en direction de Paris lorsque tous les détails de son contrat auront été validés. Pas avant.

Si elle venait à se concrétiser, ce qui est toujours la tendance, la venue du n°10 argentin rapporterait très gros au PSG, ainsi qu’au joueur lui-même. Sans oublier la Ligue 1 et même la ville de Paris qui en profiteraient. Mais les supporters parisiens les plus impatients vont devoir prendre encore leur mal en patience avant de voir le sextuple Ballon d’or enfiler le maillot rouge et bleu.