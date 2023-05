Mercato: "Messi ne viendra pas", clame un ex-membre du Barça

Ancien membre du conseil d’administration catalan, Jaume Llopis a dénoncé la situation financière "dramatique" du FC Barcelone, dimanche à la radio espagnole. Ce professeur d'économie a tiré à boulets rouges sur la gestion courtermiste de Joan Laporta, et estimé que les rumeurs d'un retour de Lionel Messi ne servaient qu'à masquer les délicatesses du club.

Si un retour de Lionel Messi au FC Barcelone est régulièrement évoqué en Espagne ces dernières semaines, Jaume Llopis n'y croit pas une seule seconde. Interrogé dimanche soir sur Radio Marca, l'ancien membre du conseil d’administration du Barça a regretté qu'associer la "Pulga" au club catalan soit "un levier de plus" pour masquer les difficultés barcelonaises.

"Il ne viendra pas", a clamé ce professeur d'économie, considérant que les rumeurs d'un retour de l'attaquant du PSG ne soit qu'un "autre écran de fumée" pour masquer les problèmes "dramatiques" du club, dont sa situation financière et l'affaire Negreira dans laquelle les Catalans sont soupçonnés d’avoir versé environ 7,5 millions d’euros à un ancien arbitre.

>> Toutes les infos mercato en direct

Ancien membre de la Commission Espai Barça, immense complexe multi-sportif où se trouve le Camp Nou, Llopis a également largement critiqué le projet de financement pour la rénovation et la modernisation des installations du club. Un projet "illégal" et qui sera "contesté par les socios" selon lui. "Un crédit de 1,5 milliard d'euros a été approuvé pour l'ensemble de l'Espai Barça, pas seulement pour le stade. Le Palau (la salle multisports) n'est pas là. Ils disent qu'il est dans les 200 millions. C'est un mensonge", lance-t-il.

"La situation irréversible arrivera lors de la saison 2025-26"

Démissionnaire sous sa présidence, Llopis s'en est allègrement pris à Joan Laporta. L'économiste regrette que le patron catalan ait vendu de nombreux actifs du club pour dégager des fonds afin de relancer le club, comme Barça TV récemment. "Il a hypothéqué les droits les plus importants. Il aura une dette de 3 ou 4 milliards d’euros. C’est quelque chose d’impossible à rendre".

L'ex-cadre va même plus loin en craignant que le FC Barcelone n'ait d'autre choix que d'abandonner son format structurel actuel pour devenir une SARL. Et ce, dans un futur très proche. "La situation irréversible arrivera lors de la saison 2025-26. Barcelone devra devenir un club beaucoup plus petit ou devenir une 'Sociedad anónima deportiva' (SAD)."

Ancien membre du conseil d’administration du Barça, Jaume Llopis avait démissionné en août 2021 par le biais d’une lettre explosive. L'ex-cadre avait affirmé que Florentino Pérez avait convaincu son homologue catalan Joan Laporta de ne pas donner son aval à l'accord CVC, et par conséquent de renoncer à une prolongation de Lionel Messi, parti au PSG ensuite. Le patron du Real Madrid avait démenti toute influence.