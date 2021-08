Mercato: "Messi voulait rester au Barça", assure Laporta

Présent ce vendredi en conférence de presse pour expliquer les raisons du départ de Lionel Messi du FC Barcelone, Joan Laporta a tenu à préciser que l'attaquant argentin souhaitait prolonger au club. Mais le règlement de la Liga notamment en a décidé autrement, rendant l'opération impossible.

Lionel Messi au FC Barcelone, c'est fini. Officialisé ce jeudi soir par un communiqué du club, le départ de la légende argentine a été expliqué en détail ce vendredi lors d'une conférence de presse du président Joan Laporta. En premier lieu, la formation catalane ne pouvait pas respecter le fair-play financier imposé par la Liga en renouvelant la "Pulga".

"Une éternelle gratitude"

Aussi, Joan Laporta a indiqué qu'il ne comptait pas non plus "hypothéquer" le club pour les 50 prochaines années avec cette prolongation de contrat, dans la mesure où le règlement de ce fair-play financier aurait posé de gros problèmes pour l'avenir du Barça. Le joueur et le club ont donc dû se résoudre à se quitter, après 21 ans de vie commune et 35 titres gagnés.

A l'issue de ces explications, Joan Laporta a tenu à apporter une précision importante. "Je veux terminer en disant que Leo voulait rester, nous aussi, a assuré Laporta. Il a montré son estime pour le Barça, sa volonté de rester ici. Si vous me permettez une évaluation personnelle, je suis triste, mais nous avons fait le meilleur pour le club."

"Leo voulait rester et il n'est pas content, a insisté Laporta. Il fait face à la réalité comme nous le faisons maintenant. Vous ne pouvez pas changer la réalité."

Revenu à son poste de président en mars dernier, Joan Laporta avait fait campagne lors des élections en promettant aux supporters la prolongation de Lionel Messi. "Leo laisse un excellent héritage. Il a été le joueur le plus titré de l'histoire du club, il a laissé une marque splendide dans l'histoire du Barça, a commenté encore Laporta à propos d'un joueur qu'il avait fait passer professionnel. Le meilleur jusqu'à présent. J'espère que nous pourrons surmonter ça et maintenant une nouvelle ère commence. Il y aura un avant et un après Leo. Il a été une référence et a laissé de nombreuses images pour l'histoire. Ce que nous avons envers lui, c'est une éternelle gratitude."