Mercato: Milinkovic-Savic en route vers Al-Hilal

Le milieu de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic serait sur le point de s’engager en faveur d'Al-Hilal. La formation saoudienne devrait lui offrir un contrat de trois ans et 40 millions d’euros au club italien.

L’Arabie Saoudite poursuit son offensive XXL sur le marché européen. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Al-Hilal serait sur le point de faire signer le milieu de 28 ans Sergej Milinkovic-Savic, en provenance de la Lazio. Un contrat de trois ans l’attendrait après avoir satisfait ses tests médicaux, dont la première partie doit être passée dans les 24 prochaines heures.

Al-Hilal a déjà fait signer Neves et Koulibaly

Le montant de l’opération s’élèverait à 40 millions d’euros, alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat avec les Biancocelesti. Il rejoindrait ainsi à Al-Hilal Ruben Neves et Kalidou Koulibaly, arrivés au cours de ce mercato en provenance de Wolverhampton et de Chelsea. Sa venue confirmerait également que les clubs saoudiens n'attirent plus uniquement des éléments en fin de carrière, puisqu'il jouit toujours d'une belle cote en Europe.

Pour rappel, l’international serbe était régulièrement cité pour rejoindre le PSG entre 2019 et 2022, et évolue en Italie depuis 2015. Il compte par ailleurs deux participations à la Coupe du monde avec la Serbie, et même un but contre le Cameroun fin novembre dernier (3-3). De son côté, Al-Hilal a terminé 3e de la dernière Saudi Pro League et ne disputera pas de compétition continentale la saison prochaine.