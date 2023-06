Mercato: José Mourinho aurait refusé une offre XXL d'Al-Hilal pour rester à l'AS Roma

D'après le journaliste Fabrizio Romano, José Mourinho aurait été approché pour devenir l'entraîneur du club saoudien d'Al-Hilal. Le coach portugais aurait néanmoins décliné cette proposition XXL venue d'Arabie saoudite.

Le club saoudien d'Al-Hilal cherche un nouvel entraîneur et est prêt à y mettre le prix. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, José Mourinho aurait été approché avec une offre de 30 millions d'euros par an. Le "Special One" aurait néanmoins décliné cette approche.

Allegri aurait aussi refusé ces derniers jours

En mai dernier, l'Argentin Ramon Diaz a été remercié de son poste d'entraîneur d'Al-Hilal. Depuis, un nom d'envergure est recherché, en parallèle d'un recrutement offensif à l'image des arrivées de Kalidou Koulibaly et Ruben Neves. Ces derniers jours, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, aurait lui décliné une proposition d'Al-Hilal.

Arrivé à l'AS Roma à l'été 2021, José Mourinho s'apprête à vivre une troisième saison au club romain. L'entraîneur de 60 ans a offert un trophée aux supporters dès la première saison, avec le titre lors de la première Europa Conférence League. Le 31 mai dernier, les Giallorossi ont échoué en finale de Ligue Europa face au FC Séville.

Très énervé par l'arbitrage lors de ce match face au club andalou, José Mourinho a écopé de quatre matchs de suspension pour la prochaine phase de groupes de Ligue Europa. Le Portugais loupera aussi les deux premiers matchs de Serie A de la saison pour avoir insulté un arbitre le 3 juin dernier en championnat.