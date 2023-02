Mercato: Modric veut "mériter" sa prolongation au Real Madrid

Présent ce lundi en conférence de presse, à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid (mardi, 21h sur RMC Sport 1), Luka Modric a parlé de son avenir. Et le milieu de terrain de 37 ans a exprimé son désir de continuer au sein du club merengue, avec lequel il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. A condition de le mériter sur le terrain.

Il avait semblé un peu en bout de course après son Ballon d’or obtenu fin 2018. Mais son essoufflement n’a pas duré bien longtemps. Après quelques mois dans le dur, Luka Modric a retrouvé de sa superbe sous le maillot du Real Madrid. Le milieu de terrain croate a été l’un des grands artisans du sacre en Ligue des champions la saison passée, aux côtés de Karim Benzema, Vinicius Jr et Thibaut Courtois. A 37 ans, il fait toujours parler sa vista et sa technique d’orfèvre sur le pré. Reste à savoir s’il prolongera son contrat avec le club merengue, qui court jusqu’en juin prochain. Interrogé à ce sujet ce lundi en conférence de presse, à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions à Liverpool (mardi, 21h sur RMC Sport 1), le n°10 de la Maison Blanche s’est montré très clair.

"Je n’ai pas encore parlé avec le club. Je suis très calme. A chaque fois qu’on me pose la question, je réponds toujours la même chose: je me sens bien et je veux rester au Real Madrid, a expliqué celui qui fêtera ses 38 ans en septembre prochain. Mais je dois parler avec le club, voir ce qu'ils pensent et nous verrons. Je veux continuer parce que je le mérite, pas parce qu'on m’offre une prolongation. On ne m'a jamais rien donné dans ma vie et ça ne va pas arriver maintenant. Quoi qu'il arrive, rien ne changera ma relation avec le Real Madrid, c’est le club de ma vie, quoi qu'il arrive".

"Tchouaméni et Camavinga ont un grand avenir devant eux"

Pièce maîtresse du système de Carlo Ancelotti, Luka Modric a déjà disputé 31 matchs cette saison (toutes compétitions confondues), avec 6 buts et 3 passes décisives. "Je vais donner le meilleur de moi-même, comme toujours, pour mériter de rester ici, annonce l’homme aux 162 sélections avec la Croatie. Je ne peux pas faire plus. J'ai une très bonne relation avec le club et cela ne va pas changer. Comme l'année dernière, il n'y a pas de précipitation, nous sommes encore au milieu de la saison. Il y a beaucoup de défis à relever et je me concentre sur le football, pour faire de bons résultats pour retrouver mon niveau. Nous verrons ce qui se passera."

Concernant l’émergence d’Aurélien Tchouaméni (23 ans) et d’Eduardo Camavinga (20 ans) dans l’entrejeu, Luka Modric a tenu des propos élogieux envers les jeunes Français du Real. "Ils se débrouillent très bien et ont un grand avenir devant eux. Tout dépendra d'eux pour l'avenir. Ils doivent continuer à travailler et à apprendre, mais ils ne jouent pas au Real Madrid par hasard. Nous avons investi en eux parce qu'ils sont très bons." Et concernant l’éventuel recrutement de l’Anglais Jude Bellingham, le joyau de Dortmund? "Je ne peux pas vous le dire. C'est un cas à part, ça n’a rien à voir", a tranché Modric.