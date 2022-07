Mercato: Morata fait son grand retour à l'Atlético de Madrid

Deux ans après l'avoir quitté pour la Juventus Turin, Alvaro Morata (29 ans) va faire son retour à l'Atlético de Madrid, ont officialisé les Colchoneros ce jeudi. L'attaquant avait été prêté par le club espagnol à la Vieille Dame en septembre 2020.

L’aventure d’Alvaro Morata à la Juventus Turin est terminée. Ce jeudi, l’Atlético de Madrid a annoncé que l’attaquant espagnol de 29 ans allait faire son retour dans la capitale espagnole pour la saison prochaine. Le buteur de la Roja (56 sélections, 26 réalisations) avait été prêté par l’Atlético à la Vieille Dame en septembre 2020. En fin de contrat en juin 2024, il revient notamment pour pallier le départ de Luis Suarez.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

En deux saisons sous le maillot de la Juve, Morata a inscrit 32 buts en 92 matchs toutes compétitions confondues. Au niveau collectif, il a connu deux exercices décevants avec les Bianconeri, quatrièmes de Serie A lors des deux dernières saisons. En Ligue des champions, les Italiens ont été éliminés en quart de finale par Villarreal lors de cette édition 2021-2022 et en huitième de finale par le FC Porto la saison précédente.

"Je suis très motivé et j'ai hâte de commencer l'entraînement. Je suis sûr que ce sera une excellente année, a confié Morata au site internet de l’Atlético. J'ai la chance d'avoir déjà travaillé avec Simeone et son équipe et tout sera plus facile. Je veux vraiment commencer à préparer cette saison ensemble." Entre 2018 et 2020, il a inscrit 22 buts en 61 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Colchoneros.