Bayern Munich: le salaire de Thomas Tuchel dévoilé (il est supérieur à celui de Nagelsmann)

Ce dimanche, Bild révèle que Thomas Tuchel va toucher un salaire supérieur à celui de Julian Nagelsmann, son prédécesseur.

Nouvel entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel a été présenté ce vendredi devant les médias. Ce dimanche, Bild révèle le salaire que va toucher l'ancien entraîneur parisien. Le média allemand indique que l'entraîneur allemand touchera entre dix et douze millions d'euros annuels, soit le même salaire que ce qu'il touchait à Chelsea ou au PSG. C'est en revanche plus que ce que touchait Julian Nagelsmann, son prédécesseur.

Tuchel "surpris" de sa nomination

Sous contrat jusqu'en 2025, Thomas Tuchel a été "complètement surpris" par l'intérêt du club allemand pour lui proposer le poste d'entraîneur et remplacer Julian Nagelsmann. "Que vous me croyez ou non, j'étais un peu circonspect dans les trente premières secondes de notre première discussion. Je ne savais pas de quoi nous discutions. C'est devenu clair assez vite que c'était pour tout de suite", a expliqué Thomas Tuchel, lors d'une conférence de presse organisée à l'Allianz Arena, devant une vingtaine de caméras de télévision.

Pour son premier match de la saison sur le banc du Bayern, Tuchel affrontera samedi 1er avril (18h30) son ancien club, le Borussia Dortmund, pour un "Klassiker" peut-être décisif pour l'attribution du titre cette saison. A neuf journées de la fin de la saison, le BVB compte un point d'avance sur les Bavarois.