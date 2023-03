Mercato: tout juste viré par le Bayern, Nagelsmann serait tenté par le défi Tottenham

Viré vendredi par le Bayern Munich et remplacé par Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann pourrait rapidement se relancer. Selon les informations de Sky Sports le technicien allemand est prêt à entamer des discussions avec Tottenham.

27 millions d’euros. C’est le joli chèque que va toucher Julian Nagelsmann pour avoir été mis à la porte par le Bayern Munich trois ans avant la fin de son contrat. Le compte en banque bien rempli, le technicien allemand de 35 ans pourrait avoir envie de couper un peu. Pour se ressourcer après cette éviction surprise et prendre le temps de digérer cette éviction surprise. Ce n’est pas forcément la tendance.

Malgré ce départ inattendu, alors que le Bayern est encore en lice pour réaliser le triplé Coupe-Bundesliga-Ligue des champions, Nagelsmann jouit toujours d’une belle cote de popularité sur le marché des entraîneurs. Un club serait même prêt à l’embaucher rapidement : Tottenham. Selon la presse anglaise, Daniel Levy, l’exigeant patron des Spurs, en a fait sa priorité en cas de départ d’Antonio Conte, qui se sait sur un siège éjectable depuis qu’il a allumé publiquement ses joueurs et sa direction.

Le Real, une autre option ?

Eliminé en Ligue des champions, en League Cup et en FA Cup, Tottenham n’a plus que la Premier League à jouer, avec une place dans le top 4 à sauver pour disputer la C1 la saison prochaine. En interne, la situation est décrite comme explosive et Conte peut s'attendre à prendre la porte dans les prochains jours. Avant la fin de la trêve internationale ? Levy serait fan de Nagelsmann - qu’il avait déjà tenté de faire venir en 2019 puis en 2021 - et il ne voudrait pas passer à côté de cette nouvelle opportunité.

D’après les informations de Sky Sports ce samedi, Nagelsmann serait ouvert à des discussions avec les Spurs. Des négociations pourraient donc s’enclencher entre les deux parties, même si l’ex-coach d’Hoffenheim aurait exprimé son envie d’avoir un peu de temps devant lui pour nourrir sa réflexion. Toujours selon Sky, le Real Madrid pourrait être une autre option, cette fois en vue de l’été prochain. L’avenir de Carlo Ancelotti, sous contrat jusqu’en 2024 mais dragué par la sélection brésilienne, est incertain et le nom de Nagelsmann ressurgit déjà dans les médias espagnols. Le Real s’était penché sur son profil dès 2018, avant d’opter pour Julen Lopetegui.