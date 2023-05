Mercato: le PSG pense à Xabi Alonso pour succéder à Galtier, Mourinho et Motta dans la short-list

Christophe Galtier ne devrait plus entraîner le PSG la saison prochaine. Si plusieurs noms pour le remplacer sont évoqués, trois se dégagent: José Mourinho, Thiago Motta et plus récemment Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen. La piste a été activée depuis Doha. La faire aboutir ne sera pas une mince affaire.

L’entraîneur du PSG a souvent été choisi par l'émir du Qatar et ses conseillers depuis le rachat du club par QSI en 2011. Ces mêmes protagonistes devraient avoir le dernier mot une nouvelle fois. Depuis peu, un nom ressort: celui de Xabi Alonso, l’entraîneur du club allemand du Bayer Leverkusen. Le profil peut surprendre, il est jeune (41 ans), n’a pas encore remporté de trophée, lui qui est passé par les bancs des équipes de jeunes du Real Madrid et de la réserve de la Real Sociedad. Cependant sa remontée au classement avec le Bayer Leverkusen (de la 17e place à la 6e actuellement), mais aussi son style de jeu, parlent pour lui. L’ancien milieu du Real Madrid est très apprécié de ses joueurs, dont il est proche, ce qui ne gâche rien.

Des premiers contacts ont été initiés mais le PSG va se heurter à deux obstacles: la volonté de l’espagnol de prendre la suite de Carlo Ancelotti au Real Madrid quand l’Italien va quitter son poste. Le deuxième frein réside dans le fait que son club actuel souhaite ardemment le prolonger et le plus vite possible, alors que son nom à aussi circulé à Tottenham. Le double vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur confiait d’ailleurs récemment qu’il était "heureux" à Leverkusen et qu’il ne s’inquiétait pas pour son avenir.

Luis Campos devrait être associé au processus de décision

Déjà très actif sur le marché des transferts avec des pistes plus ou moins avancées (Manuel Ugarte, Bernardo Silva, Lucas Hernandez, Victor Osimhen), Luis Campos, qui sera aux commandes du sportif la saison prochaine, suit avec attention l’évolution du dossier de l'entraîneur. Le Portugais a ses favoris. José Mourinho garde une place de choix comme expliqué par RMC Sport. Le finaliste de la Ligue Europa est toujours aussi motivé à l’idée de rejoindre le club de la capitale. Pour le moment, il n’a pas reçu d’offre concrète, mais il se tient prêt. Toutes les composantes du club ne sont pas alignées sur son profil. Luis Campos reste ouvert. Le conseiller sportif du club n’est pas fermé à la piste menant à Xabi Alonso même s’il sait que ce sera difficile de la concrétiser.

L’autre candidat crédible s’appelle Thiago Motta. Apprécié à Doha, où certains pensent qu’il entraînera le PSG un jour, l’Italien est tenu en haute estime par le président Nasser Al Khelaifi. Mais est-il taillé pour ce projet ? La question revient à chaque fois que son nom est évoqué. Les relations entre Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos se seraient réchauffées. Ça pourrait permettre de fluidifier ce dossier. Christophe Galtier lui n’a plus beaucoup de soutiens en interne. S’il se montre toujours aussi combatif et plus souriant ces derniers jours, son sort semble scellé.