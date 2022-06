Mercato: Nantes confirme des bons de sortie pour Lafont, Blas et Simon

Présents en conférence de presse pour la reprise du FC Nantes ce mercredi, Antoine Kombouaré et Franck Kita ont indiqué qu’Alban Lafont, Ludovic Blas et Moses Simon avaient tous les trois un bon de sortie lors de ce mercato. En cas d’offres jugées satisfaisantes, ils pourraient quitter les Canaris, même s'ils sont très heureux chez le récent vainqueur de la Coupe de France.

C’est la rançon du succès. Après une excellente saison, ponctuée par un titre en Coupe de France en mai dernier, le FC Nantes pourrait bien voir plusieurs de ses cadres partir loin de la Jonelière dans les semaines à venir. Présents en conférence de presse pour la reprise des Canaris ce mercredi, Antoine Kombouaré et Franck Kita ont indiqué que Ludovic Blas, Alban Lafont et Moses Simon avaient en bon de sortie.

"Ils ont un bon de sortie, c'est très clair, a tranché Antoine Kombouaré face aux médias. Après, c'est en fonction des offres qu'ils vont avoir. S'ils ont des offres qui leur conviennent et qui conviennent au club, ils partiront. Nous, on sera très content et on travaillera pour les remplacer. S'ils sont là avec nous, ils feront partie de l'effectif et on travaillera avec eux", a poursuivi le coach nantais, tout en apportant des précisions sur le cas d’Alban Lafont: "Il est très heureux chez nous. Pour moi, il est parti pour rester. Mais le mercato finit le 1er septembre..."

Franck Kita: "S'il y a des offres très intéressantes, on sera amené à y réfléchir"

Présent aux côtés du coach des Canaris, Franck Kita, directeur général délégué du club, a confirmé que Lafont, Simon et Blas se sentaient bien sur les bords de l’Erdre et que l’argument de la Ligue Europa pouvait aider Nantes à les conserver. Mais le dirigeant est également pragmatique et sait qu’il ne les retiendra pas en cas d’offres jugées satisfaisantes.

"On serait ravi qu'ils restent, mais s'il y a des offres très intéressantes, on sera amené à y réfléchir. Des offres ? Ça fait partie des coulisses du mercato, je ne peux pas trop en parler. Je peux juste vous dire qu'ils sont là aujourd'hui", a détaillé Franck Kita.