Mercato: Nantes résilie le contrat de la recrue la plus chère de son histoire

Le feuilleton Anthony Limbombe touche à sa fin. Selon nos informations, le contrat du milieu de terrain belge avec le FC Nantes a été résilié ce lundi, trois jours après la réintégration du joueur de 27 ans avec le groupe professionnel afin d’éviter d’éventuelles sanctions.

Acheté plus de huit millions d’euros au FC Bruges à l’été 2018, Limbombe, qui était sous contrat jusqu'en 2024, est à ce jour la recrue la plus chère de l’histoire du club de Loire-Atlantique. En plus de trois ans et demi, il a joué 38 matchs sous les couleurs des Canaris toutes compétitions confondues (pour quatre buts et trois passes décisives) et n’est plus apparu avec le maillot du FCN depuis plus de deux ans.

Avec la réserve depuis septembre

Depuis trois semaines, le club était sommé par la Commission juridique de la Ligue de football professionnel de permettre au milieu de terrain, qui s’entraînait depuis septembre avec la réserve, de retrouver l’équipe première. Pour s’éviter des sanctions (amende voire retrait de points), les dirigeants nantais avaient donc réintégré Limbombe au groupe professionnel.

"Lors de notre dernière discussion, je lui ai dit de faire le choix du sportif. Il a fait le choix du juridique. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre le juridique, je ne veux pas que le club soit sanctionné", avait alors expliqué Antoine Kombouaré, le coach nantais, en conférence de presse.