Mercato: Naples et Rudi Garcia s'offrent le Rémois Cajuste

Tenant du titre en Serie A, Naples a officialisé ce jeudi la signature de Jens Cajuste, le milieu de terrain défensif qui va rapporter 12 millions d'euros au Stade de Reims. Nommé entraîneur du club napolitain cet été, Rudi Garcia tient sa cinquième recrue du mercato

Rudi Garcia pioche en Ligue 1. Ce jeudi, Naples a officialisé la signature de l'international suédois Jens Cajuste, qui arrive en provenance du Stade de Reims. Le joueur de 24 ans est la cinquième recrue estivale du tenant du titre en Serie A, entraîné depuis cet été par l'ancien coach de l'OM et de l'OL.

Jens Cajuste avait rejoint Reims en janvier 2022 contre 10 millions d'euros après un passage de trois ans et demi avec le club danois de Midtjylland. Le Suédois affiche depuis un bilan de cinq buts en 39 matchs de Ligue 1 et devrait rapporter 12 millions d'euros au club champenois comme rapporté par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano.

Reims recrute Nakamura

Après six premiers mois gâchés par les blessures (cuisse, cheville, ischios et seulement 10 matchs et 2 buts), Jens Cajuste s’était installé dans la rotation de l’équipe rémoise la saison dernière sous les ordres d’Oscar Garcia, puis de Will Still (33 matchs, 4 buts pour seulement 14 titularisations). Celui qui possède également la nationalité américaine devra succéder à Tanguy Ndombele, retourné à Tottenham après son prêt.

En Ligue 1, Rudi Garcia avait aussi ciblé le défenseur lensois Kevin Danso ces dernières semaines. Depuis l'arrivée du Français, le club napolitain a recruté les attaquants Giacomo Raspadori (23 ans, 26 millions d’euros, en provenance de Sassuolo), Giovanni Simeone (27 ans, 12 millions, Hellas Vérone), le défenseur Natan (22 ans, 10 millions, Bragantino) et le gardien Elia Caprile (21 ans, 7 millions, Bari).

De son côté, le Stade de Reims a annoncé le recrutement de l'international japonais Keito Nakamura, contre près de 10 millions d'euros. L'ailier japonais débarque depuis le club autrichien de LASK.