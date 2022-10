Mercato: Naples met déjà fin à la rumeur Ronaldo

Cristiano Ronaldo ne viendra pas à Naples cet hiver. C'est le message qu'a fait passer ce mercredi le directeur sportif du club italien, Cristiano Giuntoli, au micro de DAZN.

Une piste en moins pour Cristiano Ronaldo. Alors que des rumeurs évoquaient ces derniers jours un possible intérêt de Naples pour le quintuple Ballon d’or, l’actuel leader de la Serie A s’est montré très clair par la voix de son directeur sportif. Aucun joueur ne sera recruté cet hiver. Ni Ronaldo ni qui que ce soit.

"Nous sommes loin du mercato. Nous ne pensons qu’au quotidien en essayant de nous améliorer. Le mercato de janvier est un marché de correction et nous n’avons rien à corriger. Je vais me répéter, en ce moment nous ne pensons pas au mercato. Et je pense que nous ne recruterons aucun joueur en janvier. Il n'y a rien à changer dans cette équipe. Nous ne prévoyons aucune signature", a expliqué Cristiano Giuntoli, au micro de DAZN, en marge de la rencontre de Ligue des champions face aux Rangers.

De retour en Ligue Europa

Ecarté du groupe pour le déplacement à Chelsea, samedi, après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham en Premier League, Ronaldo a repris l'entraînement collectif mardi avec Manchester United, qui affrontera Tiraspol ce jeudi en phase de groupes de la Ligue Europa. "De retour, avec le même engagement et le même dévouement que toujours !", a-t-il commenté sur ses réseaux sociaux.

D'après des informations de la presse anglaise, l'ancien Madrilène est même pressenti pour débuter cette rencontre face au Sheriff Tiraspol. Sa dernière apparition date du 16 octobre (0-0 contre Newcastle en championnat).