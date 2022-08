Mercato: Naples relance la piste Keylor Navas, numéro 2 au PSG

En quête d’un gardien pour palier le départ de David Ospina, Naples a érigé Kepa Arrizabalaga (Chelsea) en priorité mais s’intéresse aussi à Keylor Navas, barré par Gianluigi Donnarumma au PSG.

Où jouera Keylor Navas (35 ans) la saison prochaine? Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, le gardien costaricien a confié en juin sa volonté de poursuivre dans la capitale française tout en reconnaissant qu’il n’était pas chaud à l’idée de vivre une situation comme celle de la saison dernière. A savoir, une alternance dans le but avec Gianluigi Donnarumma. Le sujet est tranché puisque Christophe Galtier a annoncé la fin de la rotation dès sa prise de fonction. Il a depuis fait de l’Italien son numéro un. Toujours ambitieux et membre influent du groupe parisien, Navas pourrait-il vivre dans l’ombre?

S’il réfléchissait à un départ, l’ancien du Real Madrid pourrait se rassurer: il dispose d’une belle cote en Europe. Selon Sky Sport, son nom est dans le viseur de Naples, à la recherche d’un successeur à David Ospina, parti libre. Kepa Arrizabalaga est la priorité du club italien mais les négociations avec Chelsea pour un prêt seraient au ralenti. Au point que Naples se serait lancé dans une nouvelle approche auprès du PSG pour recruter Navas. Le dossier est bien moins avancé que celui de Kepa puisque les deux clubs sont déjà d’accord sur la forme (prêt sec) plus que sur l’aspect financier. Selon Il Mattino, "Kepa est en passe de remporter le sprint devant Navas et Mignolet (autre cible de Naples, ndlr), mais n’a pas encore franchi la ligne d’arrivée".

Une piste parmi d'autres

Car l'alternative Navas aurait quelques atouts non négligeables. Selon le journal napolitain, Paris serait en effet disposé à prendre en charge une partie du salaire du gardien pendant deux saisons, soit jusqu’en 2024, année où Navas sera alors libre. Une situation économique jugée plus avantageuse que celle de Kepa, qui ne signerait que pour un prêt sec d’un an sans possibilité d’inclure une option d’achat en raison du salaire trop élevé de l’Espagnol (neuf millions d’euros annuels), recruté contre 80 millions d’euros par Chelsea (record du monde pour un gardien) en 2018.

D’autres pistes sont évoquées dont celles de Kevin Trapp (Francfort) et Salvatore Sirigu (Genoa). Mais les deux anciens Parisiens semblent partir loin de Kepa et Navas dans l’esprit des dirigeants napolitains. Reste à connaître l’avis du Costaricien sur un potentiel départ. En juin dernier, cette perspective ne semblait pas avoir ses faveurs. "Pour quitter un club, trop de choses entrent en compte, donc ce n'est pas aussi simple que vendre un cheval, le mettre dans un camion et faire un deal, confiait- il. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, déterminantes." Mais ça, c'était avant d'être confirmé comme numéro 2 du PSG.