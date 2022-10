Barça: la pression s’accentue pour évincer Piqué

Gerard Piqué connait un début de saison compliqué à Barcelone et ses récentes prestations ont entraîné une vague de critiques y compris en interne où l’avenir du défenseur au club semble de plus en plus incertain.

Andreas Christensen, Ronald Araujo et Jules Koundé blessés, Xavi n’a pas eu vraiment d’autre que d’aligner Gérard Piqué en charnière contre l’Inter Milan en Ligue des champions (3-3). Malheureusement pour l’entraîneur catalan, le défenseur central de 35 ans a vécu l’enfer et est même devenu un sujet de moqueries sur les réseaux sociaux. A tel point qu’un Jules Koundé tout juste revenu de blessure lui sera préféré dimanche lors du Clasico face au Real Madrid.

La situation de Gerard Piqué semble même avoir atteint un point de non-retour. Malgré un contrat jusqu’en juin 2024, au sein du club catalan on souhaite le voir partir dès la fin de saison selon les éléments du journal Marca.

Un nouveau défenseur visé pendant l’été

Après avoir refusé de baisser son salaire pour aider le club blaugrana à redresser ses finances, Gerard Piqué risque petit à petit d’être poussé vers la sortie. Et si Xavi était intervenu auprès de son ancien coéquipier pendant l’intersaison pour aplanir les choses et le prévenir que son temps de jeu allait diminuer en même temps que son statut. Actuellement cinquième défenseur dans la hiérarchie, le champion du monde 2010 n’est plus un titulaire indiscutable. Et ce n’est pas près de s’arranger.

Au bord de l’élimination en Ligue des champions mais toujours à la lutte pour le titre en Liga, le Barça ne s’en cache plus: il va essayer de recruter un défenseur central lors du prochain mercato estival. De fait, Gerard Piqué deviendra le sixième choix dans l’axe au Barça.

Et le nom qui semble revenir avec le plus d’insistance ces derniers temps est celui d’Inigo Martinez. Le Basque de Bilbao sera libre en juin 2023 et constituerait donc un nouveau joli coup mercato aux yeux de la direction sportive du Barça.