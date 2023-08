Mercato: Neymar pourrait toucher un salaire astronomique en s’engageant avec Al Hilal

Neymar s’apprête à quitter le PSG pour rallier l’Arabie saoudite et s’engager avec Al Hilal. En débarquant au Moyen-Orient, la star brésilienne de 31 ans va empocher un salaire pharaonique.

La fin d’une longue aventure contrastée. Sept ans après son arrivée en provenance du Barça (pour 222 millions d’euros), Neymar s’apprête à quitter le PSG. Comme annoncé par RMC Sport, le n°10 brésilien, qui reste à ce jour le footballeur le plus cher de l’histoire du football, est en passe de rejoindre l’Arabie saoudite pour s’engager avec le club d’Al Hilal, basé à Riyad. Il pourrait signer un contrat de deux ans (une troisième année en option était à l’étude ces dernières heures). Sa visite médicale est imminente.

En débarquant au Moyen-Orient, la star de 31 ans va toucher un salaire astronomique. Selon Foot Mercato, Neymar devrait empocher en l’espace de deux ans entre 300 et 400 millions d’euros. L’idée d’Al Hilal serait de l’aligner sur les émoluments de Karim Benzema à Al Ittihad. L’ancien taulier du Real Madrid a signé un contrat jusqu’en 2026 avec l’équipe de Djeddah, pour environ 200 millions d’euros par saison.

Une grosse indemnité de transfert pour le PSG

Le transfert de Neymar va rapporter près de 90 millions d’euros (hors bonus) au PSG. Le dossier s’est accéléré depuis la discussion entre le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (à égalité avec Pelé), l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos. Les dirigeants parisiens ont expliqué à "Ney" qu’ils ne comptaient pas sur lui cette saison, l’invitant à se trouver un nouveau challenge.

Freiné par de nombreuses blessures depuis son transfert retentissant à l'été 2017, l’artiste auriverde a disputé 173 matchs avec Paris, en inscrivant 118 buts (cinquième meilleur buteur de l’histoire du club) et délivrant 77 passes décisives (toutes compétitions confondues). Il a remporté cinq championnats, trois Coupe de France, deux Coupe de la Ligue et atteint la finale de la Ligue des champions en 2020 (défaite 1-0 face au Bayern Munich). Opéré de la cheville en février dernier, Neymar a participé au dernier match de la tournée de préparation en Asie face aux Sud-Coréens du Jeonbuk Motors (3-0), avec un doublé et une passe décisive à la clé.