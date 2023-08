Saudi Pro League: Firmino inscrit un triplé avec Al Ahli pour ses débuts en Arabie Saoudite

Pour son premier match avec le club saoudien d'Al-Ahli, Firmino a inscrit un triplé face à Al-Hazem ce vendredi, signant ainsi une victoire 3-1. L'attaquant brésilien a été bien aidé de Riyad Mahrez et Allan Saint Maximin, ses autres coéquipiers dans le club récemment promu.

L'attaquant brésilien Roberto Firmino a inscrit un triplé pour ses débuts dans le championnat d'Arabie Saoudite vendredi, lors de la victoire d'Al-Ahli face à Al-Hazem (3-1).

Un triplé pour sa première

L'ancien joueur de Liverpool a trouvé le chemin des filets à trois reprises (6e, 10e et 72e) pour offrir la victoire à ses partenaires Riyad Mahrez, Allan Saint Maximin, Frank Kessié et Edouard Mendy, eux aussi récemment arrivés en Arabie Saoudite. L'ancien portier de Rennes et de Chelsea a lui été l'auteur d'une mauvaise relance, sanctionnée par un joli lob de Vina (50e).

Firmino a quitté le nord de l'Angleterre après huit saisons à Anfield, où il a inscrit 111 buts en 362 matches avec les Reds et remporté la Premier League et la Ligue des champions. "C'est tout à fait différent pour moi, a réagi après la rencontre le buteur brésilien. Cela fait huit ans que je suis à Liverpool et douze ans que je suis dans le football européen."

"Une fête fantastique"

"Je veux être l'un de ceux qui aideront à développer la Ligue saoudienne et à la rendre encore plus forte. Je suis heureux d'avoir pu marquer trois buts et d'avoir aidé mon équipe pour mes débuts. Puissions-nous continuer à jouer de bons matches et à apporter cette joie aux supporters, qui ont rempli le stade et ont fait une fête fantastique."

Promu cette saison, Al-Ahli est considéré comme un des favoris pour le titre de champion d'Arabie Saoudite au côté d'Al-Nassr, Al-Hilal et du champion en titre Al-Ittihad. Soutenue par le fonds souverain du pays (PIF), la Saudi Pro League a attiré de grands noms des principaux championnats européens comme Benzema, Kanté ou Mané, en leur promettant des salaires mirobolants.