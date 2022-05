Mercato: Nice avance sur Han-Noah Massengo (Bristol)

Han-Noah Massengo peut rêver plus grand, lui qui reste sur une saison pleine avec son club de Bristol en Championship. L'OGC Nice tape à la porte du jeune milieu de terrain.

Parti de son club formateur, Monaco, pour rejoindre Bristol City en 2019, Han-Noah Massengo vient de conclure une saison pleine (39 matchs). A bientôt 21 ans, le milieu de terrain est devenu l’un des éléments les plus importants de l’équipe de Championship et a récemment franchi la barre des 100 matches professionnels.

Ce qui commence a faire bouger les intérêts autour de lui. Sous contrat jusqu’en 2023, Han-Noah Massengo a reçu une proposition de prolongation de la part de son club mais face à l’arrivée de clubs jugés intéressants pour sa progression, Bristol aura du mal à retenir le Français.

Un club allemand a aussi fait savoir son intérêt

En Premier League, le nom Massengo circule de plus en plus dans les cellules de recrutement. C’est le cas à Leicester par exemple, qui a déjà initié les premiers contacts. En France, Nice a fait de même, en entrant plus concrètement dans la phase active du recrutement du milieu de terrain.

Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu entre la direction niçoise et les représentants du joueur. Il faudra maintenant voir comment évolue la réflexion d’INEOS autour de son organigramme pour savoir si l’OGC Nice peut finaliser ce dossier. A l’approche de l’ouverture du mercato, un club allemand dont le nom n’a pas filtré a aussi fait savoir son intérêt.