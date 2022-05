Monaco: Petrov change de rôle mais reste au club, De Witt nouveau directeur exécutif

Un conseil d'administration s'est tenu ce matin à Monaco et l'organigramme du club de la Principauté va connaître de légers changements. Oleg Petrov va bien rester à Monaco, mais quitte son poste de vice-président directeur général.

Comme annoncé dimanche par RMC Sport, Oleg Petrov va bien rester à Monaco et ce malgré les rumeurs l'envoyant loin du Rocher. Cependant, il quitte son poste directeur général tout en gardant son statut de vice-président. Lors de son arrivée au club, en 2019 et avant l'arrivée de Paul Mitchell, il occupait le rôle de directeur sportif en étant notamment investi dans les arrivées d'Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana ou de Robert Moreno en remplacement de Léonardo Jardim.

Encore régulièrement présent aux entraînements à La Turbie, Oleg Petrov continuait ces derniers mois à jouer un rôle sur le recrutement. Ce ne sera plus le cas, ses fonctions devenant strictement politiques. Il continuera de représenter l'AS Monaco à la Ligue comme à l'ECA. Ainsi, le supérieur de Paul Mitchell sur la politique sportive deviendra directement Dmitry Rybolovlev, le Britannique étant confirmé à son poste. Hier, lors d'un bilan de fin de saison, il annonçait vouloir "continuer l'excitant voyage avec l'AS Monaco".

Qui est Emmanuel de Witt, le nouveau "CEO"?

Durant le conseil d'administration, dont fera toujours partie Oleg Petrov, c'est Jean-Emmanuel de Witt qui a été nommé nouveau vice-président directeur général (CEO). À la différence de son prédécesseur russe, il n'occupera aucune fonction dans le domaine sportif mais restera concentré sur l'administratif. Jusqu'ici à la tête du leader russe de l'affichage Russ Outdoor, Jean-Emmanuel de Witt est un chef d'entreprise de 50 ans se définissant comme un "PDG multiculturel spécialisé dans la transformation numérique, la publicité et la création de marques".

Arrivé de France en Russie en 2003, le natif de Périgueux a travaillé au sein de plusieurs sociétés à l'image de Lagardère ou JCDecaux et pour des clients de renommée internationale (Chanel, Hermès, Prada, LVMH...). Homme de presse, il a aussi connu une expérience au journal russe Vedomosti, "quotidien économique devenu une référence d'indépendance, un des plus critiques du Kremlin de Vladimir Poutine" soulignait les Échos en 2016. Amoureux de sport et notamment de courses automobiles, Jean-Emmanuel de Witt est un passionné de vieilles voitures. Il sera une nouvelle pièce du moteur monégasque la saison prochaine.