Mercato: Mbappé ne serait pas contre un départ de Neymar du PSG

Selon L’Équipe, Kylian Mbappé ne serait pas hostile à un départ de Neymar du PSG cet été. L’attaquant de 23 ans l’aurait fait savoir aux dirigeants du PSG, qui envisageraient de se séparer de leur n°10 brésilien. Mais ses trois années de contrat et son énorme salaire risquent de rendre l’opération difficile.

C’est le nouveau patron du PSG. Celui qui va porter le projet sur ses épaules dans les années à venir. En repoussant les avances du Real Madrid pour prolonger son aventure dans la capitale (jusqu’en 2025), Kylian Mbappé s’est positionné comme le leader incontesté. Et à ce titre, il devrait être associé aux grandes décisions qui vont être prises à l’intersaison, même s’il a rappelé qu’il n’était qu’un simple joueur lors de son marathon médiatique en début de semaine.

Parmi les dossiers chauds de l’été, celui de Neymar se trouve dans le haut de la pile. Cinq ans après son arrivée à Paris, le bilan de l’artiste brésilien est clairement décevant. Entre ses blessures à répétition, sa vie privée, son comportement et son rendement sur le terrain, l’ancien crack du Barça n’a pas justifié son statut de joueur le plus cher de l’histoire (le PSG a versé 222 millions pour le recruter à l’été 2017). Il prend désormais beaucoup de place dans l’effectif par rapport à la qualité de ses performances, même si sa fin de saison en Ligue 1 a été plutôt encourageante.

Mbappé et Neymar n'auraient "plus grand-chose en commun"

A 30 ans, est-il capable de retrouver son meilleur niveau? Difficile à dire. Et le PSG ne semble pas avoir une envie débordante de le savoir. Selon L’Équipe, le club de la capitale envisagerait de se séparer de Neymar dans les prochaines semaines, si l’occasion se présente. Mbappé n’y verrait pas d’inconvénient et l’aurait fait savoir à ses dirigeants.

Le quotidien sportif explique que le Français et le Brésilien "n’ont plus grand-chose en commun". En privé, le champion du monde 2018 n’hésiterait plus "à brocarder son partenaire". Luis Campos, le futur directeur sportif (proche de Mbappé), aurait identifié Neymar comme un potentiel problème la saison prochaine. Le dirigeant portugais, attendu pour prendre la succession de Leonardo, souhaiterait entrouvrir la porte à son départ.

Mais faire partir le Ney s’annonce très compliqué. Le buteur de la Seleçao jouit d’un salaire mirobolant (plus de 4 millions d’euros par mois) et dispose encore de trois ans de contrat (plus une année en option). Difficile d’imaginer un club intéressé à ce prix-là, d’autant que l’image de Neymar s’est sérieusement dégradée ces dernières années. L’intéressé n’aurait d’ailleurs pas l’intention de faire ses valises, malgré la détérioration de son statut aux yeux du club.