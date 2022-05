Mercato: Houssem Aouar, porte ouverte à un départ de l'OL

Info RMC Sport - Houssem Aouar et l'Olympique Lyonnais pourraient s'entendre sur un départ du milieu de terrain lyonnais cet été si les conditions sont réunies.

La bonne fin de saison d’Houssem Aouar avec Lyon (trois buts et une passe décisive lors des cinq dernières journées de Ligue 1) a ravivé un intérêt prononcé de plusieurs clubs européens: le Betis, comme annoncé par Foot Mercato, et la Real Sociedad en Espagne, un club qualifié pour la Ligue des champions en Italie et au moins deux clubs anglais, dont un pourrait formuler une offre assez rapidement.

L’Olympique Lyonnais, qui a recruté Tanguy Ndombele et Romain Faivre dans les toutes dernières heures du mercato d’hiver, est également favorable à un départ d’autant que son milieu de terrain entre dans sa dernière année de contrat avec son club formateur.

Une valeur en baisse sur le marché

Contrairement à ce qui a pu être écrit sur ses exigences, Houssem Aouar n’écarte aucune piste. Alors qu’il fêtera ses 24 ans lundi prochain, il sait que son choix sera déterminant pour la suite de sa carrière et souhaite prendre le temps de réfléchir pour choisir un projet où il pourra pleinement exploiter son potentiel et atteindre ses objectifs. Retrouver L’équipe de France en fait partie, à court ou moyen terme. Houssem Aouar compte une sélection avec les Bleus face à l'Ukraine, le 7 novembre 2020 (7-1).

Valorisée 55 millions d'euros il y a deux ans par le site Transfermarkt, après un très bon Final 8 de Ligue des Champions en août 2020, la cote d'Aouar aurait baissé aujourd'hui à 30 millions. L'observatoire du football CIES l'estime même entre 20 et 30 millions d'euros. Aouar a disputé 45 matches cette saison dont 36 en Ligue 1 et 9 en Ligue Europa, pour un total de huit buts et quatre passes décisives. En 2020-2021, il en avait inscrit huit pour quatre passes sur 33 rencontres.