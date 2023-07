Mercato: en échec à Nice, Dolberg va s'engager avec Anderlecht

A un an de la fin de son contrat, Kasper Dolberg va être cédé par l'OGC Nice. L'attaquant danois, 25 ans, n'aura jamais su s'imposer chez les Aiglons, pas plus que lors de ses prêts successifs à Séville puis Hoffenheim.

En échec à Nice, Kasper Dolberg va être vendu par les Aiglons. Selon Nice Matin, l'attaquant danois, qui dispose d'encore une année de contrat dans le sud de la France, devrait rejoindre le championnat belge et Anderlecht.

Un accord entre les deux clubs a été trouvé lundi. Le montant du transfert pourrait atteindre 5 millions d'euros pour l'international de 25 ans (40 sélections, 11 buts), recruté à l'Ajax Amsterdam en 2019.

Des bouts de matches en 2022-23

Prêté successivement au FC Séville puis à Hoffenheim cette saison, sans grande réussite, Dolberg va tenter de se relancer sous les ordres de l'un de ses compatriotes, le coach Brian Riemer. Anderlecht a terminé 11e de la saison régulière lors du dernier championnat belge.

En Liga, le joueur formé au Silkeborg IF n'aura participé qu'à 8 rencontres toutes compétitions confondues sur la première partie de saison (1 passe décisive). En Bundesliga lors des six derniers mois, il a un peu plus joué (14 matches, 2 buts) mais s'est surtout contenté de courtes entrées en fin de rencontres.