Mercato: Ramsey quitte l'OGC Nice après seulement une saison et revient à Cardiff

Arrivé à l'OGC Nice l’été dernier, le milieu international gallois Aaron Ramsey, 32 ans, quitte le club après une rupture à l'amiable de son contrat. Arrivé sur la Cote d'Azur afin de se relancer en vue de la Coupe du monde, il n'a disputé que 27 matchs avec les Aiglons, pour un but inscrit.

Une histoire de courte durée. L'OGC Nice a officialisé ce samedi la fin de l'étape azuréenne d'Aaron Ramsey, milieu de terrain gallois de 32 ans arrivé libre au club l'été dernier. Les deux parties se sont mises d'accord pour une rupture de contrat, avant qu'il ne s'envole probablement vers Cardiff, pour revenir dans son club formateur.

Une disparition et un but

Après plusieurs expériences mitigées à la Juventus et aux Glasgow Rangers, Aaron Ramsey avait rejoint Nice dans l'espoir de se relancer en vue de la Coupe du monde au Qatar. S'il a bien pris part à la compétition internationale, le Pays de Galles ne s'est pas montré à la hauteur, éliminé dès les phases de poules. Ce qui a valu au milieu gallois de disparaitre plusieurs semaines, à tel point que l'OGC Nice n'avait pas de nouvelles.

Ressourcé après être rentré dans sa famille, qui ne vivait pas avec lui dans le Sud de la France, il a vécu une bien meilleure seconde partie de saison avec Didier Digard, pourtant débutée avec un but inscrit dès sa première apparition contre Toulouse. Au total il a disputé 27 rencontres avec les Aiglons, pour un but et une passe décisive.

Un retour à Cardiff

Sur ses réseaux sociaux, le joueur a tenu à remercier le club avant de s'envoler vers son club formateur Cardiff City, où son arrivée a été officialisée dans la soirée: "Avant de commencer mon nouveau chapitre, je dois dire un immense merci au club de football de Nice et à toutes les personnes brillantes que j'ai eu le plaisir de connaître. Il y a tellement de potentiel dans le club et j'espère qu'il ira de mieux en mieux !"

15 ans après avoir quitté le club à l'âge de 18 ans pour signer à Arsenal, club qu'il a rejoint dès l'âge de 8 ans, Aaron Ramsey est de retour "à la maison". A 32 ans, il signe pour un contrat de deux saisons avec Cardiff City (avec une option pour une année supplémentaire) et aurait notamment repoussé de belles offres d'Arabie saoudite pour revenir sur ses terres. Il portera le numéro 10.

"Le fait de retrouver ma famille et des visages familiers est tout simplement génial, alors je suis ravi d'être de retour ici, a déclaré le joueur. Cela m'a beaucoup manqué l'année dernière, alors c'était important pour moi d'être de retour parmi eux. Je l'ai dit à maintes reprises par le passé : je dois beaucoup à Cardiff, aux supporters, à tous ceux qui ont fait partie du club lorsque j'étais un jeune garçon en devenir. Pour moi, la boucle est bouclée, je fais maintenant partie de cette équipe et j'espère atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il n'y a pas de meilleur sentiment que celui-là."