Mercato: Nice officialise l'arrivée de Boga

Comme attendu, Jérémie Boga s'est engagé ce mardi en faveur de l'OGC Nice, contre un chèque de moins de 20 millions versé à l'Atalanta Bergame. L'attaquant ivoirien retrouve la Ligue 1, sept ans après son départ du Stade Rennais.

Le Gym accélère. Au lendemain de l'officialisation de l'arrivée de Morgan Sanson, l'OGC Nice annonce la venue d'un autre joueur confirmé et passé par le championnat de France.

Aujourd'hui âgé de 26 ans, Jérémie Boga s'est engagé avec le club azuréen en provenance de l'Atalanta Bergame, qui l'avait acheté pour 22 millions d'euros la saison passée. Il retrouve ainsi la Ligue 1, sept ans après son départ du Stade rennais.

Boga retrouve Farioli, ex-adjoint à Sassuolo

Selon les éléments de RMC Sport, les Aiglons ont déboursé un peu moins de 20 millions d'euros pour le transfert de Jérémie Boga, après avoir dans un premier temps proposé 14 millions d'euros à la Dea qui souhaitait un transfert sec.

L'international ivoirien retrouvera ainsi Francesco Farioli, qu'il avait connu à Sassuolo en tant qu'adjoint de Roberto De Zerbi.

Boga: "Le club est ambitieux, moi aussi"

Après une saison compliquée sous le maillot de l'Atalanta, avec notamment 2 buts et 5 passes décisives en 25 apparitions, Jérémie Boga espère rebondir rapidement avec ce transfert à Nice. L'international ivoirien est heureux de retrouver la France, après son bref passage à Rennes en 2015-2016.

"Je sentais que c’était le moment pour moi de revenir en France et, le projet qui m’a emballé, c’est celui de l’OGC Nice, a déclaré le joueur dans le communiqué de son nouveau club. Je suis complètement en phase avec le discours que m’ont tenu les dirigeants. Les discussions que j’ai pu avoir avec Francesco Farioli, que j’ai très bien connu à Sassuolo, m’ont conforté dans mon choix. Le club est ambitieux, moi aussi. Je viens pour performer très rapidement et pour aider l’équipe à aller le plus haut possible".

Pellegrini devrait aussi arriver

Une autre arrivée devrait être rapidement bouclée pour les Aiglons puisque Luca Pellegrini, latéral gauche italien de 24 ans, serait sur le point de signer.

Le défenseur avait été prêté la saison passée par la Juventus à la Lazio Rome, qui espérait le récupérer. Il s'agirait de la troisième recrue du mercato estival, qui décolle enfin sur la Côte d'Azur.