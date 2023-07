Mercato: Nice veut de nouvelles ailes et avance sur plusieurs dossiers

Très actif sur le marché des latéraux, l'OGC Nice avance sur plusieurs dossiers et pourrait conclure des opérations prochainement.

L'OGC Nice est optimiste dans le dossier Joshua Brenet (Twente) pour le poste d’arrière droit. L’international néerlandais de 29 ans pourrait être la première recrue du mercato estival des Aiglons. De l'autre côté, la quête d'un latéral gauche est une mission prioritaire de l'intersaison pour Florent Ghisolfi.

Le Tchèque David Jurasek (Slavia Prague, 22 ans) est très apprécié par le directeur sportif niçois et le nouvel entraîneur Francesco Farioli, mais la concurrence est rude (Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, OM, Brighton et surtout Benfica qui a une longueur d’avance). Dans le sens des départs, Kasper Dolberg s'est engagé avec Anderlecht contre un peu plus de 5 millions d'euros.

Cahuzac devrait intégrer le staff de Farioli

Pour succéder à Didier Digard, 36 ans, qui avait, en janvier, repris avec réussite une équipe qui semblait à la dérive après un début de saison ratée sous les ordres de Lucien Favre, Nice a misé sur un entraîneur encore plus jeune. Considéré comme un disciple de Roberto De Zerbi (Brighton), avec lequel il a travaillé en Italie (Benevento, Sassuolo), l’Italien Francesco Farioli (34 ans) a séduit les dirigeants azuréens par son style et sa méthodologie de travail.

Yannick Cahuzac, ex-adjoint de Franck Haise à Lens, devrait rejoindre son staff. Une arrivée qui ne plaît pas aux supporters des Aiglons. Les Ultras de la Populaire Sud, principal groupe de supporter niçois, se sont "opposés" à sa venue en raison d’un contentieux remontant à une rencontre entre Nice et Bastia en 2014.