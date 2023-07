Mercato: les supporters de l'OGC Nice ne veulent pas de Cahuzac

Alors que Yannick Cahuzac devrait intégrer le staff de l'OGC Nice, les supporters du Gym n'apprécient pas l'arrivée de l'ancien bastiais, qui a un contentieux avec le club azuréen.

La probable arrivée de Yannick Cahuzac sur le banc de l'OGC Nice ne fait pas que des heureux. Alors que Lens a officialisé le départ de l'ancien adjoint de Franck Haise dans un communiqué publié lundi soir, l'ex-joueur de Bastia devrait rejoindre Florent Ghisolfi sur la Côte d'Azur et intégrer le staff du nouvel entraîneur Francesco Farioli.

Une venue qui ne plaît guère aux fans des Aiglons. Les Ultras de la Populaire Sud, principal groupe de supporter niçois, se disent "scandalisés" et "opposés" à sa venue. "Il n'a rien à faire chez nous. [...] La direction du club a été prévenue et elle nous a proposée de le rencontrer cet après-midi. C’est non! Il n'a rien à faire au sein de l'OGC Nice", expriment-ils dans un communiqué.

Le communiqué des Ultras de la Populaire Sud. © Capture d'écran Facebook.

Mauvais souvenir de Nice-Bastia

Le contentieux entre Yannick Cahuzac et les supporters des Aiglons ne date pas d'hier. En 2014, juste avant la rencontre entre Nice et Bastia, l'ancien capitaine des Corses avait partagé un tweet de Jacques Faty. "Nice-Bastia. Derby pour l'honneur. Le Lion doit vaincre. Crevez-les", avait écrit le joueur passé par le club corse en 2013.

Le match entre les deux équipes avait complètement dégénéré à l'Allianz Riviera. Jean-Louis Leca avait brandi un drapeau corse devant la tribune sud, ce qui avait déclenché une bagarre générale sur la pelouse.