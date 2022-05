Interdiction de recruter ou non: l’OM sera fixé début juin

L’OM sera fixé au plus tard le 9 juin au sujet de son interdiction ou non de recruter lors du mercato estival. Cela fait suite au dossier Pape Gueye qui s’était engagé avec Watford en avril 2020, avant de dénoncer ce contrat et de le rompre.

L’OM sera fixé début juin au sujet de son interdiction ou non de recruter lors du mercato estival. Cela fait suite au dossier Pape Gueye, dans lequel le club marseillais a été sanctionné par la FIFA, d’abord à une amende de 2,5 millions d’euros, mais aussi à une interdiction de recrutement.

Selon nos informations, l’OM a déjà déposé il y a quelques semaines une demande de "référé suspensif" qui aurait, comme son nom l’indique, pour effet de suspendre au moins momentanément cette impossibilité de faire signer de nouveaux joueurs.

Réponse la veille de l’ouverture du marché des transferts

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) apportera au club phocéen une réponse le 9 juin au plus tard, soit juste avant l’ouverture du marché des transferts, fixée au 10 juin. Rien est acté à ce sujet, et l’OM reste très prudent même si les dirigeants marseillais espèrent vraiment avoir l’autorisation de recruter cet été.

Comme indiqué ce jeudi dans les colonnes de La Provence, le fond du dossier ne sera en revanche jugé qu’à partir du mois d’octobre, date à laquelle l’instruction du dossier commencera. Le club anglais de Watford (avec qui Pape Gueye s’était engagé en avril 2020 avant de dénoncer ce contrat et de le rompre) a notamment demandé un délai pour préparer ses arguments. Alors que l’OM était disposé à plaider sa cause dès cet été, le club anglais ne semblerait pas trop pressé à ce que ce dossier soit jugé. Watford est en effet susceptible de toucher des indemnités de retard s’il sort « vainqueur » de ce litige.