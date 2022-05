Mercato: les exigences de Darwin Nunez, qui a déjà refusé deux clubs anglais

Le buteur uruguayen de Benfica Darwin Nunez est dans le viseur de Newcastle et Manchester United, selon nos informations. Mais il a refusé les deux clubs, préférant disputer encore la Ligue des champions la saison prochaine.

Pour sa deuxième année à Benfica, Darwin Nunez a signé une saison particulièrement remarquée. À tel point que le meilleur buteur du championnat portugais (26 réalisations en 28 matchs), par ailleurs auteur de six buts en Ligue des champions, a récemment changé d’agent pour passer sous la houlette de Jorge Mendes, célèbre pour gérer les intérêts d’un Cristiano Ronaldo.

Ce qui n’empêche pas une agence anglaise d’être mandatée par certains clubs pour tenter de le faire venir. Une agence qui a également eu un contact, selon nos informations, avec le PSG via son président Nasser Al-Khelaïfi. Les deux parties ne sont néanmoins pas entrés dans une phase concrète de négociations alors qu'un intérêt du club parisien avait été annoncé par The Athletic en avril.

Parmi les prétendants qui se sont positionnés sur l’avant-centre uruguayen, Manchester United serait prêt à poser 80 millions d’euros pour se l’offrir. Newcastle s’est aussi avancé mais la perspective de ne pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine freine le joueur, qui a refusé ces deux clubs.

Il faut dire que Darwin Nunez connaît une histoire particulière avec la compétition puisque pour sa première participation cette saison, il s’est montré très efficace, marquant six fois. Et pas n’importe qui puisque parmi ses victimes se trouvent le FC Barcelone, le Bayern Münich et Liverpool. Des clubs qu’il pourrait bien retrouver dans les prochains mois, en Ligue des champions ou en championnat.