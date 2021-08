Mercato: Odegaard tout proche de retourner à Arsenal

D'après la presse espagnole et britannique, Arsenal est sur le point de trouver un accord avec le Real Madrid pour faire revenir définitivement Martin Odegaard. Le deal pourrait se conclure autour de 35 millions d'euros.

Plus d'un mois après avoir remercié la "famille" d'Arsenal sur Instagram, Martin Odegaard n'a jamais été aussi proche de la retrouver. Le quotidien AS a rapporté mardi soir que le club londonien était sur le point de sceller un accord avec le Real Madrid pour un transfert définitif du milieu offensif norvégien. Un contrat de cinq ans (2026) est évoqué. The Athletic croit savoir que l'indemnité de transfert pourrait être de 35 millions d'euros environ.

Prêté en janvier dernier pour six mois, Martin Odegaard avait laissé une bonne impression à Arsenal et à son entraîneur Mikel Arteta. Il avait disputé 20 matchs, avec un bilan statistique de deux buts et autant de passes décisives.

Il n'a pas pris part au premier match de la saison

Lorsque la fin de son prêt a été actée au début du mercato, plusieurs éléments pouvaient laisser penser que Martin Odegaard allait enfin avoir sa chance au Real: le départ de Zinedine Zidane (qui ne lui faisait guère confiance) et les prestations des joueurs accompagnant Karim Benzema en attaque.

Sauf que l'ex-crack, aujourd'hui âgé de 22 ans, n'a pas été inclus dans le groupe qui s'est imposé 4-1 contre Alavés pour la première journée de Liga. Plus notable encore: AS affirme que le joueur s'entraîne désormais à part au centre d'entraînement.

Constamment prêté depuis 2017, Martin Odegaard pourrait donc quitter le Real Madrid sans avoir dépassé le seuil des 500 minutes jouées. Il ne compte en effet que 11 matchs avec l'équipe première depuis 2015.