PSG-OL: Laurent Blanc au Parc des Princes, retour en terrain connu

Ce dimanche, le PSG reçoit l’OL pour le choc de la 29e journée de Ligue 1. L’occasion de revoir Laurent Blanc sur le banc du Parc des Princes… du côté lyonnais. L’ancien coach du club de la capitale (2013-2016) se fait une joie de revenir dans “l’un de ses stades préférés”.

“Il a laissé la trace d’un jeu séduisant, peut-être le plus séduisant sous l'ère QSI”: Nicolas Douchez n’oublie pas le passage de Laurent Blanc sur le banc du PSG entre 2013 et 2016. L’ancien gardien parisien (2011-2016) rappelle que le champion du monde 1998 “laissait beaucoup de libertés aux joueurs”, tout en adaptant “son management par rapport à l’effectif qu’il avait et ça a bien marché.”

Sept ans après son départ, Laurent Blanc sera de retour au Parc des Princes ce dimanche sur le banc… de l’OL, à l’occasion du choc de la 29e journée de Ligue 1. Un retour attendu par le principal intéressé. “Le Parc fait partie de mes bons souvenirs", estimait-il en conférence de presse, tout en ne cachant pas "son plaisir de revenir" dans le stade de la capitale.

11 titres avec Paris

"C'est l'un de mes stades préférés car c'était le stade de l'équipe nationale, ne l'oublions pas, avant que cela ne soit le Stade de France. Nous y avons joué beaucoup de fois et gagné, même si cela n'a pas été toujours le cas. Ça fait partie des bons souvenirs, même si j'y ai connu des défaites douloureuses", a confié l'ancien international (97 sélections) en conférence de presse vendredi.

Ce retour au Parc des Princes sur le banc de l'adversaire du Paris Saint-Germain, avec lequel il a remporté comme entraîneur 11 titres nationaux entre 2013 et 2016, sera un moment particulier même s'il n'entend pas s'étendre sur son sentiment personnel, "qu'il garde pour (lui)". "J'ai rencontré des gens très professionnels qui travaillent encore au PSG. J'ai gardé des contacts avec quelques personnes et aussi parmi quelques joueurs. On échange un petit peu et cela me fera plaisir de les revoir, dimanche", a-t-il concédé.

Un parcours européen inachevé

La dernière fois que Laurent Blanc s’est assis sur le banc parisien, c’était le 14 mai 2016, pour la dernière journée de Ligue 1 contre Nantes (4-0). Il avait été remercié fin juin, contre une indemnité de 22 millions d'euros, alors qu'il avait prolongé son contrat de deux ans, jusqu'en 2018.

Le doublé championnat de France-coupe de France n'avait pas suffit puisque le PSG était tombé en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City (2-2, 0-1). Au cours des deux saisons précédentes, le PSG avait aussi été éliminé au même stade de l'épreuve, un bilan insuffisant pour les propriétaires qataris.

Pourtant, depuis son départ, le club de la capitale n’a toujours pas touché du doigt son rêve. Hormis une finale lors du Final 8 en 2020 et une demi-finale l’année suivante, Paris a échoué cinq fois en 1/8e de finale, dont la dernière cette saison face au Bayern Munich.

“Blanc a du mal à se remettre en question” pour Rothen

Bien loin de la Ligue des champions, Laurent Blanc tente depuis six mois de sauver le navire de l’OL, englué à une triste 10e en championnat. Alors qu’une grosse majorité des têtes lyonnaises sont tournées vers Nantes et la demi-finale de Coupe de France mercredi, le chemin le plus court pour accéder à l’Europe - la 5e place est à neuf points - Laurent Blanc joue gros cette semaine.

Son management ne convainc pourtant pas notre consultant Jérôme Rothen, “déçu” du “Président”. "Il est arrivé sûr de lui lors de son début de mandat à Lyon. Tout ce qu'il a dit au début s'est effrité. Je ne vais pas le juger sur le match de dimanche parce que j'imagine qu'ils vont perdre. Là où je vais le juger, c'est mercredi contre Nantes, avertissait l'ancien Parisien dans Rothen s’enflamme ce vendredi. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Toutes les grosses équipes se sont faites éliminées. Tu dois aller la soulever. Tu dois être présent au Stade de France. [...] C'est grâce au PSG qu'il a un palmarès. Jamais il ne se mettait dans le club. Ça montre sa bonne foi et son honnêteté quand il parle de ses souvenirs au Parc des Princes avec l'équipe de France." Le retour de Laurent Blanc sera donc scruté de très près ce dimanche.