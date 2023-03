OL: "Blanc a du mal à se remettre en question, il est arrivé sûr de lui à Lyon", tacle Rothen

Arrivé en octobre sur le banc de l'OL, Laurent Blanc connaît des difficultés à inverser la courbe de résultats des Gones, qui entament une semaine décisive pour la suite de la saison, avec deux déplacements à Paris et Nantes. Pour Jérôme Rothen, l'entraîneur lyonnais doit se remettre en question.

Laurent Blanc joue gros cette semaine. L'entraîneur de l'OL, qui n'a toujours pas réussi à redresser la barre avec le club rhodanien d'un point de vue des résultats (10e de Ligue 1 avec 25 points d'écart avec le PSG), aborde le virage le plus important de sa saison. Dimanche, les Gones se déplacent au Parc des Princes en clôture de la 29e journée de Ligue 1, avant d'aller à Nantes mercredi pour disputer une demi-finale de Coupe de France. L'objectif numéro un des joueurs de Laurent Blanc, largués en championnat dans la course à l'Europe (la cinquième place occupée par Rennes est à neuf points).

Pour notre consultant Jérôme Rothen, l'entraîneur lyonnais - qui fera son retour au Parc ce week-end - n'est pas le seul coupable. Il reproche notamment aux joueurs leur manque d'investissement.

"Contre le PSG, je n'attends rien de spécial de Lyon. J'ai tellement été déçu depuis le début de l'année et la prise de fonction de Laurent Blanc. Je n'ai pas l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Il est lassé d'une certaine situation et de l'ambiance dans les vestiaires. Il est plus ou moins passé à ce qu'il est en train de mettre en place l'année prochaine, explique-t-il dans Rothen s'enflamme ce vendredi sur RMC. Les 25 points de retard sur le PSG, c'est une énorme anomalie. Il faut respecter ce qui a été mis en place. On parlait des salaires cette semaine. C'est ahurissant de gagner autant d'argent et d'avoir ce rendu sur le terrain. Quand tu gagnes très bien ta vie, tu as des devoirs et des obligations, plus que d'autres joueurs professionnels qui sont inférieurs à toi."

La Coupe de France comme dernière chance

En plus des joueurs, Jérôme Rothen n'est pas tendre avec l'entraîneur de l'OL, qui a "du mal à se remettre en question". "Il est arrivé sûr de lui lors de son début de mandat à Lyon. Tout ce qu'il a dit au début s'est effrité. Je ne vais pas le juger sur le match de dimanche parce que j'imagine qu'ils vont perdre. Là où je vais le juger, c'est mercredi contre Nantes, avertit l'ancien Parisien. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Toutes les grosses équipes se sont faites éliminées. Tu dois aller la soulever. Tu dois être présent au Stade de France. [...] C'est grâce au PSG qu'il a un palmarès. Jamais il se mettait dans le club. Ça montre sa bonne foix et son honnêteté quand il parle de ses souvenirs au Parc des Princes avec l'équipe de France."

Ces prochains jours, Laurent Blanc et les joueurs lyonnais seront scrutés de très près. Sur une série de cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues - mais trois nuls consécutifs - les Rhodaniens entament ce dimanche un mois d'avril costaud. Outre le championnat (PSG, Rennes, Toulouse, Marseille), la Coupe de France revêt d'une importance particulière pour l'OL, en quête d'un trophée depuis... 2012.