Mercato: Ousmane Dembélé ne sera pas présent à la reprise du Barça

Désormais libre de tout contrat, Ousmane Dembélé ne sera pas présent ce lundi au centre d'entraînement du FC Barcelone. Le club avait laissé la porte ouverte au Français, s'il annonçait son intention de rester au club avant ce dimanche soir.

Ousmane Dembélé ne sera pas présent ce lundi à la reprise de l'entraînement du FC Barcelone. Depuis le 1er juillet, l'international français n'appartient plus au club catalan, qui lui avait fixé une sorte d'ultimatum. Le joueur de 24 ans avait jusqu'à ce dimanche 21 heures, selon As, pour communiquer son intention de rester et participer aux examens médicaux de pré-saison.

Une proposition à la baisse

Ces dernières heures, la confiance était de mise malgré tout pour une prolongation de Dembélé au Barça, pour un accord jusqu'en 2024 selon Sport. Mais Ousmane Dembélé loupera le premier entraînement de la saison. Les dirigeants pensent toujours néanmoins qu'un accord se rapproche.

Les contacts se sont multipliés ces derniers jours mais le FC Barcelone a proposé une offre à la baisse au joueur, à hauteur de 40% au niveau du salaire par rapport au contrat précédent. La direction semble convaincue que Dembélé finisse par accepter la proposition.

Dans le même temps, le Barça espère toujours la signature de Raphinha pour se renforcer sur les côtés en attaque. Pour Xavi, le joueur de Leeds serait compatible avec le champion du monde 2018, arrivé au club à l'é(é 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre plus de 100 millions d'euros.