Mercato: Dembélé, Pogba, Dybala, Eriksen… ces stars du football bientôt sans contrat

Avec la fin du mois de juin se profile l’échéance des contrats de plusieurs stars du foot. A l’image des Français Paul Pogba et Ousmane Dembélé, de grands noms vont pouvoir rejoindre librement un nouveau club et n’ont toujours pas officialisé leur choix pour le futur.

Le très estimé Dembélé

Malgré un passage au FC Barcelone perturbé par les pépins physiques, Ousmane Dembélé est parvenu à s’illustrer avec le club blaugrana. A tel point que Xavi souhaite absolument conserver le champion du monde 2018 cet été. Mais voilà, la direction du Barça ne désire pas s’aligner sur les exigences salariales de l’ailier de 23 ans.

Ciblé par de grands clubs européens ces derniers mois, et en particulier Chelsea ou le PSG, "Dembouz" n’a toujours pas tranché pour son avenir.

Si le Français semble prêt à rester en Catalogne, l’écart entre le salaire voulu et l’offre du club empêche pour le moment tout accord. Qu’importe, l’ancien de Rennes et du Borussia Dortmund ne restera pas longtemps sans club et dispose toujours d’une sacrée cote en Europe.

Pogba vers des retrouvailles turinoises

Revenu à Manchester United en 2016, moyennant un chèque de 105 millions d’euros versé à la Juventus, Paul Pogba n’a pas su se rendre indispensable chez les Red Devils. En fin de contrat, le milieu français va donc quitter le club mancunien sans rien lui rapporter. Et six ans après avoir quitté l’Italie, "La Pioche" devrait retrouver la Serie A et semble tout proche de s’engager avec… la Juventus.

"Les discussions progressent bien avec Pogba, a même indiqué Maurizio Arrivabene le PDG des Bianconeri. Cet accord sera essentiel pour nous aussi du côté commercial."

Dybala, l’Inter ou rien?

Après avoir obtenu le prêt de Romelu Lukaku, l’Inter Milan semble bien parti pour enrôler Paulo Dybala. Auteur d’une saison en demi-teinte avec la Juventus où les soucis physiques ont nui à sa régularité, l’Argentin a quand même marqué 15 buts et délivré 6 passes décisives en 39 apparitions.

Trop peu pour aider la Juventus à lutter pour le titre en Serie A mais assez pour convaincre les Nerazurri de se positionner. Problème, alors qu’un accord semblait en bonne voie, Paulo Dybala n’a toujours pas signé avec la formation lombarde. Surtout, si "La Joya" ne signe pas à Milan, les autres clubs intéressés ne sont pas légion.

Le miraculé Eriksen bientôt de retour chez un gros

Un peu plus d’un an après son malaise cardiaque pendant un match de l’Euro, Christian Eriksen a retrouvé les terrains. Recruté cet hiver par Brentford, le milieu offensif danois va se retrouver libre de tout contrat cet été. Pas encore perdu pour le top niveau, le meneur de jeu s’est relancé avec les Bees.

Et si le récent 13e de Premier League figure bien parmi les clubs en lice pour l’accueillir, Christian Eriksen figure aussi sur les tablettes de Manchester United où Erik ten Hag se verrait bien le relancer après l’avoir côtoyé à l’Ajax Amsterdam pendant une partie de sa convalescence.

Kessié et Christensen, en attente à Barcelone

Bien installés à l’AC Milan et à Chelsea, Franck Kessié et Andreas Christensen ont pourtant décidé de changer d’air lors du mercato estival. Ciblés par de nombreux clubs, le milieu ivoirien et le défenseur danois ont été annoncés au Barça. Mais le club catalan n’a pas encore pu officialiser leur arrivée. La faute au plafond salarial fixé par la Liga qui empêche pour le moment d’inscrire les deux joueurs.

Si Franck Kessié et Andreas Christensen semblent bel et bien disposer d’un accord contractuel avec la formation blaugrana, les limitations financières pourraient encore bouleverser leur avenir.

De jolis coups à tenter pour la Ligue 1

Au-delà des grands noms encore libres de s’engager où bon leur semble, plusieurs joueurs de renom n’ont toujours pas officialisé leur prochain défi. C’est par exemple le cas d’Edinson Cavani et Luis Suarez. En fin de contrat - respectivement à Manchester United et à l’Atlético- les deux buteurs uruguayens font l’objet de rumeurs insistantes en Argentine, où Boca Juniors et River Plate cherchent à les recruter.

Mais l’idée d’une nouvelle aventure en Europe pourrait potentiellement les convaincre de repousser leur retour en Amérique du Sud. Pas accessible pour toutes les bourses, la faute à des salaires conséquents, "Le Matador" et "El Pistolero" s’apparenteraient à de beaux paris pour les clubs de Ligue 1.

Idem pour le défenseur belge Jason Denayer. En fin de contrat avec l’OL, qui est passé à la vitesse supérieure pour Corentin Tolisso, le central de 27 ans dispose d’une belle cote en Europe. Un temps pisté par Newcastle, le Belge plait aussi à Galatasaray et a vu son nom associé au Stade Rennais ces dernières semaines. Mais pour le moment, il va bien être libre ce jeudi soir.

Parmi les autres joueurs dont l’arrivée offrirait un vrai plus aux formations de l’élite on retrouve le champion du monde Djibril Sidibé, non prolongé à Monaco, ou encore le gardien colombien David Ospina et les milieux, Cesc Fabregas, Jean-Michaël Seri et Axel Witsel. Là encore des dossiers qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses.