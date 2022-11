Mercato: Palmeiras aurait refusé 80 millions d’euros du PSG pour Endrick et Estevao

Le PSG aurait formulé une nouvelle offre à Palmeiras pour son prodige Endrick (16 ans) en se positionnant également sur Estevao Willian (15 ans) contre un chèque global de 80 millions d’euros.

Le PSG insiste sur le très concurrentiel dossier Endrick (16 ans). Selon UOL Esporte, le club français a formulé une nouvelle offre à Palmeiras pour la jeune pépite en incluant son très jeune coéquipier Estevao Willian (15 ans). Montant proposé pour le package: 80 millions d’euros selon le média brésilien. Mais le club des deux joueurs aurait décliné cette proposition. Selon Globo Esporte, elle se serait déclinée en deux parties avec 50 millions d’euros fixe et 30 millions d’euros supplémentaires en primes.

Palmeiras ne serait pas vendeur d’Endrick à moins de 60 millions d’euros, montant de sa clause libératoire. Endrick a effectué ses débuts avec l’équipe première cette saison avec trois buts en sept matchs de championnat, dont il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire. Il intéresse tous les plus grands clubs européens dont Chelsea et le Real Madrid. Mais selon son père et agent, seul le PSG a entamé des discussions.

"La seule chose que nous savons, c'est que jusqu'à présent, le seul club qui est venu s'asseoir à la table des négociations avec Palmeiras est le PSG, les discussions se poursuivent, a-t-il indiqué. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras."

Si Paris s’active, il s’agit d’un pari sur l’avenir puisque le joueur ne pourra pas quitter le Brésil avant ses 18 ans, comme l’exige la loi. Il les fêtera le 21 juillet 2024. Plus méconnu, Estevão est encore plus jeune puisqu’il fêtera ses 16 ans le 24 avril 2023, date à laquelle il aura légalement le droit de signer son premier contrat professionnel.

Le jeune attaquant ou ailier droit évolue actuellement avec l’équipe U17 de Palmeiras avec laquelle il vient de remporter trois titres (championnat paulista, la Copa do Brasil et le Brasileirão) tout en décrochant le championnat Paulistao avec les U15. Il intéresse aussi plusieurs écuries européennes alors qu’il n’a pas encore été promu avec les A. Cela pourrait arriver dès le mois de janvier lors de la Coupe de Sao Paulo.