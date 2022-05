Real Madrid: Ancelotti ironise sur le dossier Mbappé

Tous les bruits, rumeurs et inquiétudes sur l’avenir de Kylian Mbappé ne perturbent pas Carlo Ancelotti, manager du Real Madrid, qui a préféré plaisanter sur le sujet en conférence de presse, ce jeudi.

Les débats incessants sur l’arrivée ou non de Kylian Mbappé au Real Madrid relèguent presque la saison des Merengue au second plan. Sacrés champions d’Espagne, les Madrilènes ont encore un rendez-vous en Liga, vendredi face au Betis (21h) avant la finale de la Ligue des champions face à Liverpool une semaine plus tard au Stade de France (28 mai, 21h). Malgré cette actualité sportive dense, Carlo Ancelotti n’a pas échappé à de nombreuses questions sur l’attaquant français alors que l’inquiétude grimpe en Espagne sur un possible échec de son arrivée au Real.

Que répond Ancelotti lorsqu’on l’interroge sur le sujet? "Personne ne me pose de questions à ce sujet parce que je ne descends pas dans la rue, s’est amusé l’Italien. Je passe mon temps à Valdebebas, dans la voiture et à la maison. Parfois, j'aime aller dans les bons restaurants de Madrid, mais personne ne me pose de questions à ce sujet."

"Ce qui se passe autour ne nous affecte pas du tout"

Il a conservé son flegme face à une question d’un autre genre: "préférez-vous gagner une autre Ligue des champions ou que Mbappé signe pour douze ans au Real?" "Aujourd'hui, le Real Madrid est enthousiasmé par la finale de la Ligue des champions et rien de plus, a-t-il répondu. On pense tous à la même chose: gagner le quatorzième."

L’ancien entraîneur du PSG reste tout de même au fait des dernières avancées (rares) sur le sujet, comme ces derniers échos de la presse espagnole pessimiste sur un transfert à Madrid. Mais il ne laisse pas ces rumeurs le perturber. "Je comprends tout, mais cela ne change pas notre idée. Nous sommes concentrés et l'ambiance est très bonne. Ce qui se passe autour, ce dont on parle, ne nous affecte pas du tout." Avant de conclure: "Je ne considère pas la question Mbappé. Maintenant, le seul problème que j'ai en tête, c'est la finale de la Ligue des champions. Cela me rend très calme."