PSG: Mbappé absent de l’entraînement collectif ce jeudi mais le club rassure

À deux jours du dernier match de la saison contre Metz, Kylian Mbappé n’était pas présent à l’entraînement du PSG ce jeudi matin. Le joueur était en salle mais le club rassure.

Kylian Mbappé jouera-t-il son dernier match avec le PSG samedi? L’attaquant français, qui arrive en fin de contrat dans les prochaines semaines, n’était pas présent à l’entraînement collectif ce jeudi matin. Il était toutefois en salle, à l'avant-veille du dernier match de la saison au Parc des Princes contre le FC Metz. Aucun point médical n'a été publié par le club parisien pour l'instant mais côté PSG, on précise qu'il n'y a pas d'inquiétude. Sans donner plus de précisions.

Sa décision attendue dans les prochains jours

Outre la crainte d'un éventuel pépin physique qui pourrait le priver du dernier match de la saison et éventuellement du début de la Ligue des nations avec les Bleus au mois de juin (quatre matchs seront joués entre le 03/06 et le 13/06, il figure bien sur la liste de Didier Deschamps), son absence à l'entraînement collectif ravive évidemment les débats sur son avenir, encore sur les lèvres de toute l’Europe.

La décision de Kylian Mbappé sur son futur est attendue pour rappel entre ce samedi 21 mai, qui sonne la fin de saison du PSG, et le samedi suivant, date du début du rassemblement de l’équipe de France. En attendant, les rumeurs les plus folles se répandent et l’Espagne retient son souffle alors que sa signature au Real Madrid est plus que jamais espérée de tous. Et le moindre signe, même s'il n'est pas lié, est scruté avec une attention particulière.