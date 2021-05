Mercato: par fidélité au Real, Lucas Vazquez aurait refusé l'Atlético

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le Real Madrid, Lucas Vazquez sera libre de s'engager avec un nouveau club cet été s'il venait à ne pas prolonger. L'Atlético de Madrid a approché l'Espagnol, qui a décliné la proposition du club rival.

En fin de contrat avec le Real Madrid au mois de juin prochain, Lucas Vazquez devrait voir le bout du tunnel dans les prochaines semaines. L'Espagnol n'a toujours pas prolongé avec les Merengue même si la presse espagnole rapporte des discussions entre les différentes parties.

Forcément, sa situation contractuelle a éveillé l'intérêt de plusieurs écuries européennes, à commencer par le PSG et le Bayern Munich, dont les noms sont régulièrement liés au dossier. Mais selon les indiscrétions d'AS, l'Atlético de Madrid est aussi venu aux renseignements et a tenté d'approcher le joueur du Real Madrid.

Le quotidien sportif espagnol rapporte que la formation entraînée par Diego Simeone a signifié son intérêt à Lucas Vazquez. Un intérêt qui n'est pas réciproque puisque l'Espagnol a fermé la porte à une arrivée chez les Colchoneros par souci de rivalité, le joueur de 29 ans ne se voyant absolument pas revêtir la tunique de l'Atlético de Madrid.

Dans un entretien accordé à The Athletic, Lucas Vazquez a d'ailleurs réaffirmé sa passion pour le Real Madrid : "Je ne sais pas ce qui va se passer pour mon avenir. Mes agents font un excellent travail pour réaliser le meilleur pour moi. J'ai la chance de jouer pour le Real Madrid, le club que j'ai soutenu quand j'étais enfant. Que j'y vais ou reste, je serai toujours un fan de Madrid."

Une prolongation en bonne voie

Ces derniers temps, les chances de voir Lucas Vazquez quitter le Real Madrid cet été se sont réduites. La semaine dernière, AS annonçait que l'Espagnol allait finalement prolonger avec les Merengue avec une augmentation salariale à la clé. Le média ibérique indiquait que le Madrilène disposait pourtant d'offres plus lucratives de la part du PSG ou du Bayern Munich mais le natif de la Corogne souhaite rester au sein de la Maison Blanche, son club de toujours.

Aujourd'hui, si la prolongation de Lucas Vazquez n'aboutissait pas, l'AC Milan tiendrait la corde. Le championnat italien séduit aussi l'Espagnol qui ne verrait pas d'un mauvais oeil une arrivée en Serie A.