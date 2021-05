Chelsea-Real: le discours rassembleur de Zidane à ses joueurs avant la demi-finale retour

La célèbre émission Chiringuito a réussi à capturer une partie du discours tenu par Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, à ses joueurs, lors d'une ultime séance d'entraînement à la veille du choc de Ligue des Champions contre Chelsea, ce mercredi (coup d'envoi à 21h, en direct sur RMC Sport 1).

Zinédine Zidane aborde la demi-finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi (21h en direct sur RMC Sport 1), en ayant en tête qu’il n’a encore jamais battu Thomas Tuchel en bord de pelouse (quatre nuls et une défaite). Et qu’après le résultat du match aller (1-1) disputé en Espagne, les Blues de l’ex-technicien parisien sont en position de force. Une élimination dans le dernier carré, et le Real Madrid, à l’instar du Paris Saint-Germain, pourrait voir sa saison basculer du mauvais côté, alors qu’il n’a plus son destin en main en Liga, à quatre journées de la fin du championnat.

Le jeu avant l’enjeu

Sans vouloir occulter tous ces paramètres, que ses joueurs auront à l’esprit, forcément, au moment d’entrer sur la pelouse, Zinédine Zidane a préféré recentrer son discours sur l’essentiel: Le jeu, toujours le jeu, avant l’enjeu: "Soyez très agressifs ce soir parce qu'ils ont l'habitude d'être très agressifs, l’entend-on déclarer à ses joueurs dans une causerie à Stamford Bridge, captée par la télévision espagnole. N’oubliez pas d'avoir le ballon, de jouer, jouer, et encore jouer, de prendre du plaisir avec le ballon. Parce que c'est ce qui nous a amené ici, ce que le Real Madrid a toujours été."

Pour le Français, atteindre une quatrième finale de Ligue des champions en cinq saisons à la tête du Real serait un retentissant exploit: "Zizou", déjà vainqueur de la C1 en 2002 en tant que joueur du Real, est aussi le premier et le seul entraîneur à avoir réussi l'exploit de soulever trois "Coupes aux grandes oreilles" consécutives entre 2016 et 2018 à la tête du club merengue. En 15 confrontations éliminatoires en phase finale de Ligue des champions, Zidane n'a été éliminé qu'une fois, en 8es de finale contre Manchester City lors de la dernière édition. Des chiffres qui incitent à l’optimisme.